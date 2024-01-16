KKTC Meclis Başkanı Yardımcısı\'nın Eşi İtalya\'da Hakim Karşısına Çıktı

İtalya'da gözaltına alınan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclis Başkanı Yardımcısı Fazilet Özdenefe'nin eşi Akan Kürşat, başkent Roma'da hakim karşısına çıktı.

Yılbaşı tatili için gittiği İtalya'nın başkenti Roma'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Rum mallarının yasa dışı satışına aracılık ettiği gerekçesiyle 1 Ocak'ta gözaltına alınan ve tutuklu yargılanan KKTC Meclis Başkanı Yardımcısı Fazilet Özdenefe'nin eşi Akan Kürşat, hakim karşısına çıktı. Duruşmada, Kürşat'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) iade edilmesine yönelik talebi görüşüldü.

Kürşat, Kıbrıslı Türk bir mahkumun GKRY cezaevinde dövülerek öldürülmesini gerekçe göstererek, GKRY cezaevinin kendisi için güvenli olmayacağı nedeniyle iade talebine itiraz etti. Mahkeme, Kürşat'ın itirazını ve GKRY'nin iade talebini değerlendirmek üzere bir sonraki duruşmayı 6 Şubat'a erteledi.

Ne olmuştu?

Kürşat, yılbaşı tatil için gittiği Roma'da Avrupa Tutuklama Emri uyarınca kaldığı otelde gözaltına alınmıştı. KKTC'deki Rum mallarının yasa dışı satışına ön ayak olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Kürşat, hakkında Roma'da çıkarıldığı mahkemece tutuklu yargılanma kararı verilmişti.

GKRY, ise Avrupa Birliği ülkesi olduğunu ve bu nedenle söz konusu suçlamanın Kıbrıs'ta gerçekleştiğini öne sürerek, Kürşat'ı yargılamak için iadesini talep etmişti.

GKRY'de cezaevinde öldürülen Kıbrıslı Türk

Kıbrıslı Türk Tansu Çıdan, 2022 Ekim'de GKRY Merkezi Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu esnada dövülerek öldürülmüştü. Uyuşturucu suçundan GKRY'de yargılanan ve 8 yıl hapse mahkum edilen Çıdan'ın öldürülmesiyle ilgili cezaevinde görevli olan 3 gardiyan ve 5 mahkum tutuklanmıştı. - ROMA