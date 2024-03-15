Kocaeli D-100 bağlantı yolunda kontrolden çıkan panelvan, refüje çarparak demir bariyerleri 5 metre boyunca biçti. Kazada araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, D-100 bağlantı yolu İstanbul istikameti Çayırova ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 41 ALE 159 plakalı Ford marka panelvan, refüjdeki bariyerlere çarptı. Yaklaşık 5 metre boyunca demir bariyerleri biçen araçta bulunan sürücü N.A. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralı sürücüyü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinden ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araç kullanılmaz hale gelirken polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kocaeli D-100 Bağlantı Yolunda Panelvan Kazası - Son Dakika
Bingöl-Karlıova karayolunda meydana gelen ve henüz sürücüsü öğrenilemeyen bir yolcu otobüsü, kar yağışından dolayı kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada yaralananların sayısı 21'e yükselirken, Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta ve AK Parti Bingöl Milletvekili Zeki Korkutata yaralıları hastanede ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmamaktadır ve tedavileri devam etmektedir.
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Manisa İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü tarafından PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Operasyonda, şahısların evlerinde yapılan aramada cep telefonları, bilgisayar, örgütsel doküman ve sprey kutuları ele geçirildi.
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