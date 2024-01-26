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Kocaeli'de 5 Katlı Apartmanın Çatısı Alev Alev Yandı - Son Dakika
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Kocaeli'de 5 Katlı Apartmanın Çatısı Alev Alev Yandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan bir apartmanın çatısında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi ise inceleniyor.

26.01.2024 - 20:16,
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5 katlı apartmanın çatısı alev alev yandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 5 katlı apartmanın çatısı alevlere teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi Bağlar Caddesi'nde 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Apartman sakinleri ise zaman zaman korku dolu anlar yaşadı. Yangın, ekiplerin uzun uğraşları neticesinde kontrol altına alındı.

Yangının çıkış sebebinin belirlenebilmesi için inceleme başlatıldı.

Kocaeli\'de 5 Katlı Apartmanın Çatısı Alev Alev Yandı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de 5 Katlı Apartmanın Çatısı Alev Alev Yandı - Son Dakika


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