Kocaeli'de Bayram İçin Güvenlik Önlemleri Artırıldı - Son Dakika
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Kocaeli'de Bayram İçin Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Kocaeli\'de Bayram İçin Güvenlik Önlemleri Artırıldı
04.06.2025 12:06
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Kocaeli Valisi Aktaş, Kurban Bayramı'nda 4 bin güvenlik personelinin görev yapacağını açıkladı.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi alınan güvenlik ve trafik tedbirlerini yerinde inceleyerek açıklamalarda bulundu. Vali Aktaş, bayram süresince il genelinde 4 bin emniyet ve jandarma personelinin görev yapacağını belirtti.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Kocaeli'de güvenlik önlemleri artırıldı. Bayram trafiği öncesi uygulama noktalarını ziyaret eden Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, alınan tedbirleri sahada denetledi. Kuzey Marmara Alikahya Otoyol Jandarma Komutanlığı'nda Vali Aktaş yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramı vesilesiyle aldığımız güvenlik ve trafik tedbirlerini yerinde görmek üzere uygulama noktalarımıza gelip arkadaşlarımızı ziyaret ediyoruz. İlimiz, gerek otoyolları gerekse devlet yollarıyla önemli bir geçiş güzergahı üzerinde. Bu nedenle alacağımız tedbirler vatandaşlarımız için büyük önem taşıyor" dedi.

Sahada radar ve motosiklet uygulamaları yapılıyor

Bayram süresince güvenlik güçlerinin 24 saat esasına göre görev yapacağını ifade eden Vali Aktaş, "İl emniyet müdürlüğümüz ve jandarma komutanlığımıza bağlı ekiplerimiz, sahada radar ve motosiklet uygulamalarıyla vatandaşlarımızın güvenliği için çalışacak. Trafik tedbirlerinin yanı sıra genel güvenlik önlemlerimiz de alındı. Tarım il müdürlüğü, il müftülüğü ve ticaret il müdürlüğü ekipleri de bayram öncesi ve süresince sahada olacak. Kurban kesim alanlarından alışveriş noktalarına kadar her yerde denetimler sürecek" diye konuştu.

"Bayram boyunca 4 bin emniyet ve jandarma personeli görev başında olacak"

Trafik kurallarına uyulması çağrısında bulunan Vali Aktaş, "Sürücülerimizden aşırı hız yapmamalarını, emniyet kemeri takmalarını, seyir halindeyken cep telefonu kullanmamalarını ve trafik işaretlerine azami dikkat göstermelerini özellikle rica ediyoruz. Hedefimiz sıfır kaza, sıfır can kaybıyla bayramı huzur içinde geçirmek" ifadelerini kullandı.

Vali Aktaş, bayram boyunca Kocaeli genelinde toplam 4 bin emniyet ve jandarma personelinin görev başında olacağını da sözlerine ekledi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Bayram İçin Güvenlik Önlemleri Artırıldı - Son Dakika

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