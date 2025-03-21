Oğlu tarafından 12 yerinden bıçaklanan anne: Allah herkese böyle evlat nasip etsin - Son Dakika
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Oğlu tarafından 12 yerinden bıçaklanan anne: Allah herkese böyle evlat nasip etsin

Oğlu tarafından 12 yerinden bıçaklanan anne: Allah herkese böyle evlat nasip etsin

Kocaeli'nde şizofren hastası olduğunu iddia ettiği oğlu tarafından 12 yerinden bıçaklanarak yaralanan anne mahkemede, "Oğlumun yaptığı eylem dışında Allah herkese böyle evlat nasip etsin" dedi. Oğlu ise, "İçimdeki ses bana hükmetmeye başladı. Söz konusu eylemi aklımdaki sesin bana hükmetmesi sonucunda gerçekleştirdim" diye konuştu.

21.03.2025 12:30
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan bir evde 4 Nisan 2023'te dehşet yaşandı. Edinilen bilgilere göre; S.Ç. (41) mutfaktan aldığı bıçakla annesi F.Ç'yi (61) bıçakladı. Anne, böbreği, sırtı ve göğsü gibi vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı 12 bıçak darbesiyle yaralandı. Bir süre sonra saldırgan evlat olay yerinden ayrılırken eve gelen F.Ç'nin kız kardeşinin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı kadın hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınırken S.Ç. gözaltına alındı. S.Ç. ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"İÇİMDEKİ SESLER BENİ BU EYLEME YÖNELTTİ"

"Hayati tehlikeyi arz edecek şekilde üstsoya karşı kasten yaralama" suçundan açılan davanın 6. celsesi Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık S.Ç, avukatı ve müşteki anne F.Ç. katıldı. Önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyleyen S.Ç., "İçimdeki sesler beni bu eyleme yöneltti. Suç işleme kastım yoktur" diye konuştu.

"ALLAH HERKESE BÖYLE EVLAT NASİP ETSİN"

Şikayetçi olmadığını söyleyen müşteki F.Ç, "Oğlumun yaptığı eylem dışında Allah herkese böyle evlat nasip etsin. Daha önce bana veya kardeşlerine yönelik kötü bir eylemi olmamıştır. Evlat olarak da bana karşı herhangi bir kusur işlememiştir. Oğlumdan şikayetçi değilim" şeklinde konuştu.

"İÇİMDEKİ SES BANA HÜKMETMEYE BAŞLADI"

Olaya ilişkin sanık ilk celse verdiği savunmada, "Olay tarihinde 05.00 civarında uyandım. Kahvaltı yapmak istedim. Evde çorba vardı. Kepçe aradım ancak bulamadım. Bunun üzerine canım sıkıldı. Mutfaktaki cam bardağı ve zeytin tabağını yere atarak kırdım. Daha sonra odama geçtim. Orada vücudumda sinirlerimi bozan bir acı hissettim. O esnada kafam gitti. İçimdeki ses bana hükmetmeye başladı. Sürekli uyku haricinde kendi kendine konuşan bir ses duymaktayım. Hissettiğim acı sonrasında içimdeki ses annemi kastederek 'Onu öldür bu acı bitecek ama önce kardeşlerinin gitmesini bekle, kararlı ol' şeklinde seslendi" şeklinde konuştu.

"BEN OLAYI GERÇEKLEŞTİRMEDİM, SADECE YAŞADIM"

Kardeşlerinin evden gitmesini beklediğini dile getiren S.Ç, "Kardeşlerim gittikten sonra mutfaktan bıçak aldım. Anneme vurmaya başladım. İçimdeki ses sürekli, 'Kararlı ol, kararlı ol' diye seslenmeye devam ediyordu. Ben de bu eylemi gerçekleştirirken sürekli, 'Ne zaman bitecek bu acı' diye söylendiğimi hatırlıyorum. Söz konusu eylemi aklımdaki sesin bana hükmetmesi sonucunda gerçekleştirdim. Ben aslında hiçbir şey bilmiyorum. Bana bir şey sormayın. Olayı ben gerçekleştirmedim, sadece yaşadım. O esnada bende bir çaresizlik vardı" ifadelerini kullandı.

"ELİNDEN KURTULAMAYACAĞIMI SANDIM"

Yaşanan olayı anlatan F.Ç, "Olay tarihinde ramazan ayı olduğu için sahura kalkmıştık. Sahur sonrasında sabah uyandığımda mutfakta kırıklar vardı. Oğluma sorduğumda kendisinin yapmadığını söyledi. Tekrardan mutfağa gittim. Bir süre sonra oğlum S.Ç. gelerek beni bıçakladı ve 'Benden ne istiyorsunuz?' diye sürekli söyleniyordu. Elinden kurtulamayacağımı sandım. Bir süre sonra eylemine son verdi. Salona gidip kız kardeşimi aradım. Diğer çocuklarıma ulaşamadım" dedi.

"OĞLUMA ŞİZOFRENİ BAŞLANGICI TEŞHİSİ KONULMUŞTUR"

Konuşmasını sürdüren F.Ç, "Oğlum bir süre sonra yanıma geldi ve tekrar bıçakla vurdu. Daha sonra beni bıraktı ve dışarı çıktı. Ben oğlumu 17-18 yıldan beri sürekli psikiyatri uzmanlarına götürmekteyim. Askerliği sırasında psikolojisi bozuldu. Sonra bu hale geldi. Şimdiye kadar yatarak tedavi görmedi. Sürekli ilaç kullanmaktadır. Şizofreni başlangıcı teşhisi konulmuştur. Oğlumdan şikayetçi değilim" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Oğlu tarafından 12 yerinden bıçaklanan anne: Allah herkese böyle evlat nasip etsin - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Serkan Güngör:
    anne yuregi .. ah ne yuce .. 6 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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