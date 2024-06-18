Kocaeli'de Boşanma Aşamasındaki Eşini Bıçaklayan Koca Tutuklandı - Son Dakika
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Kocaeli'de Boşanma Aşamasındaki Eşini Bıçaklayan Koca Tutuklandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde çocuklarının gözü önünde boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayıp kurşun yağdıran koca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda yaralanan kadın ve kuzeni hastaneye kaldırıldı.

18.06.2024 20:14
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde çocuklarının gözü önünde boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayıp kurşun yağdıran koca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Ercan Sokak'ta bulunan evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hakkında 4 kez uzaklaştırma kararı bulunan Mehmet S.B., bayramda çocuklarını görmek için eşi Nurcan B. ile bir araya geldi. Henüz öğrenilemeyen bir sebeple zanlı, 4 çocuk annesi eşi Nurcan B'yi bıçaklayarak 5 el ateş etti. Daha sonra kaçan koca Çamlıtepe Mahallesi Dereli Sokak'ta oturan Nurcan B'nin kuzeni Alaatin B'nin evine gitti. Alaattin B'yi de ateş ederek yaralayan Mehmet S.B., daha sonra Kınalı Sokak'a giderek eşinin diğer kuzeni Veysi B'nin evini kurşunlayarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan kadını ile kuzenini ambulansla hastaneye kaldırdı. Nurcan B. ile kuzeninin durumun ağır olduğu öğrenilirken kaçan koca, saklandığı camide polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olaya ilişkin ifadesi alınan şüpheli, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli, Körfez, Çocuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Boşanma Aşamasındaki Eşini Bıçaklayan Koca Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de Boşanma Aşamasındaki Eşini Bıçaklayan Koca Tutuklandı - Son Dakika
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