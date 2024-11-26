Kocaeli'de Cinayet Davası: 42 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
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Kocaeli'de Cinayet Davası: 42 Yıl Hapis Cezası

Kocaeli\'de Cinayet Davası: 42 Yıl Hapis Cezası

Kocaeli'de çocuğunu döven şahsı bıçaklayarak öldüren sanık ve kuzenine toplam 42 yıl hapis cezası verildi.

26.11.2024 15:27
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Kocaeli'nde çocuğunu dövdüğünü iddia ettiği şahsı bıçaklayarak öldüren sanık ile kuzenine, kasten öldürme ve yaralama suçundan toplam 42 yıl hapis cezası verildi.

Donanma Mahallesi'nde 3 Ekim 2022'de meydana gelen olayda, iddiaya göre Süleyman Kabadayı, bahçesine giren Y.E.K. (16) ile kuzeni A.K.'yi (17) dövdü. Bunun üzerine Y.E.K.'nin babası Ömer K. ile kuzeni Serkan K., Süleyman Kabadayı'nın evine gitti. Çıkan kavgada Süleyman Kabadayı ve oğlu Ahmet Hakkı Kabadayı, Ömer K. tarafından bıçaklandı. Süleyman Kabadayı'nın eşi de darp edilerek kolu kırıldı. 2 şüpheli olay yerinden uzaklaşırken, hastaneye kaldırılan Süleyman Kabadayı, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olaya ilişkin gözaltına alınan Ömer K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Serkan K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dava sürecinde Serkan K. de tutuklandı.

"Kızgınlıkla adam öldürülüyorsa Türkiye nereye gidiyor bilmiyorum"

Sanıklar hakkında Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesince açılan davanın duruşmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar, maktulün ailesi ve taraf avukatları katıldı. Maktulün eşi müşteki Şerife Kabadayı, "Ölen belli, öldürenler belli, mezar belli. Kızgınlıkla adam öldürülüyorsa Türkiye nereye gidiyor bilmiyorum" dedi.

Maktulün oğlu Ahmet Hakkı Kabadayı da sanıklardan şikayetçiyi olduklarını bertti.

"Olay yerinde bana bir anda saldırı yapılınca kendimi kavga içinde buldum"

Suçsuz olduğunu dile getiren tutuklu sanık Serkan K., "Olay yerinde bana bir anda saldırı yapılınca kendimi kavga içinde buldum. Diğer sanığın geldiğini görmediğim gibi bıçaklanma olayını görmedim. Atılı suçlardan beraatimi istiyorum" diye konuştu.

"Hiçbir baba çocuğunu alıp suç işlemeye gitmez"

Ömer K. ise, "Olay yerine suç işleme iradesiyle gitmedim. Çocukların refakati ile olay yerine gittik. Evladıma yapılan olayın sebebini öğrenmek istedim. Ancak çocukların tartaklandığı gibi biz de tartaklandık. Hiçbir baba çocuğunu alıp suç işlemeye gitmez ancak Serkan bir anda saldırıya maruz kaldı. Ben de onu kurtarmaya çalışırken kendimi kavganın içinde buldum. Olay yerinden kaçmak ve kendimizi kurtarmak için hamle yaptım. Kimsenin canını almak için hamle yapmadım. Olay nedeniyle pişmanım. Başıma su dolu bidon vuruldu. Ahmet'te bıçak gördüm hamle ile yere düşürdüm" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, her iki sanığa da Süleyman Kabadayı'yı öldürme suçundan haksız tahrik indirimi uygulayarak ayrı ayrı 18 yıl hapis cezası verdi. Ahmet Hakkı Kabadayı'ya yönelik işlenen kasten yaralama suçundan ise sanıklara ayrı ayrı 3 yıl hapis cezası verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Cinayet Davası: 42 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika

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