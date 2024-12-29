Kocaeli'de Doğal Gaz Patlaması: 13 Yaralı - Son Dakika
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Kocaeli'de Doğal Gaz Patlaması: 13 Yaralı

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana gelen doğal gaz patlamasında 13 kişi yaralandı. Rams Park inşaat alanındaki gaz kaçağının ardından yaşanan patlama, büyük hasara yol açtı ve vatandaşlarda paniğe neden oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

29.12.2024 14:54  Güncelleme: 15:02
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Patlamanın meydana geldiği binada hasarın şiddeti ortaya çıktı

Rams Park inşaat alanında yaşanan gaz kaçağı faciaya yol açtı, Palgaz'ın habersiz hatta verdiği doğalgaz iki ev bomba gibi patladı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 13 kişinin yaralandığı doğal gaz patlamasının meydana geldiği binada hasarın boyutu ortaya çıktı. Rams Park'ın inşaatında doğal gaz borusunun delinmesiyle başlayan süreçte, bölgedeki gaz akışının kesildiği, arızanın giderilmesinin ardından tekrar gaz verildiği ancak kullanıcıların durumdan haberdar edilmemesi sebebiyle patlamanın meydana geldiği iddia edildi.

Doğal gaz patlaması, dün akşam saat 19.15 sıralarında Abdi İpekçi Mahallesi 1524 Sokak'taki 4 katlı binanın 1. katında meydana geldi. Patlamanın ardından 1. katın hasar gördüğü binada yangın da çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yaralanan 13 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Peş peşe patlama

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürerken, yaklaşık 2 saat sonra bu kez de Darıca Osmangazi Mahallesi Çağla Sokak'taki 3 katlı binanın zemin katında ikinci patlama meydana geldi. Patlama, ev sahibinin içeri girdikten sonra ışığı yakmasıyla meydana geldi. Patlamada 1 kişi hafif şekilde yaralandı, evin içi ise kullanılmaz hale geldi. Camlar kırılırken, perdeler dışarıya fırladı.

Rams Park'ta kaçak olmuştu

Dün saat 15.00 sıralarında Darıca'da bulunan Bayramoğlu Mahallesi Burak Reis Caddesi'ndeki Rams Park'ın inşaat alanında iş makinesinin kazı çalışması sırasında bölgeden geçen doğal gaz hattı borusunda delik oluşmuş, bu sebeple 13 mahallenin gazı kesilmişti. Bu olayın ardından ilçenin birçok noktasından adeta sızıntı ve arıza ihbarları yağdı. Borunun delinmesinden yaklaşık 4 saat sonra meydana gelen patlama, ilçede paniğe sebep oldu.

Üst üste yaşanan patlamalar sebebiyle korku dolu anlar yaşayan vatandaşlar, sosyal medyadan PALMET Enerji'ye ait Palgaz'a büyük tepki gösterdi. Soğuk havada doğal gazları kesilen ve dün saatlerce diken üstünde olan vatandaşlar, uzun süre Palgaz'dan açıklama bekledi.

Gece saat 01.15 sıralarında Palgaz'ın resmi X hesabından yapılan açıklamada, "Değerli müşterilerimiz, Darıca ilçesinde doğal gaz hatlarında yaşanan sorun nedeniyle kontrol amaçlı doğal gaz kesinti yapılmıştır. Sahadaki çalışmalar yoğun biçimde devam etmektedir. Çalışmaların tamamlanmasının ardından gaz arzınız sağlanacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

22 Ekim'de 2 kişi ölmüş, 7 kişi yaralanmıştı

Öte yandan, 22 Ekim'de ise Gebze ilçesindeki Mevlana Mahallesi 866. Sokak'taki 5 katlı binanın 3. katında da yine doğal gaz kaynaklı patlama meydana gelmiş, 2 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştı. Patlamadan 4 gün önce akşam saatlerinde Gebze'deki birçok noktadan gaz kaçağı ve kokusu olduğu yönünde ihbarlar yapılmış, adreslere ekipler sevk edilmişti. Vatandaşlar, yeterince ilgilenmediği gerekçesiyle yine Palgaz'a tepki göstermişti.

Hasarın boyutu ortaya çıktı

Patlamanın yaşandığı Abdi İpekçi Mahallesi 1524 Sokak'taki 4 katlı binadaki tahribatın boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı. Darıca Belediyesi ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü binada, patlamanın yaşandığı dairenin duvarlarının yıkıldığı, binadan kopan parçaların da park halindeki bazı araçlara zarar verdiği görüldü. Polis sokağa girişi kapattı.

"Habersiz şekilde gaz açılınca olay meydana geldi"

Doğal gaz teknikeri Soner Kartal, Rams Park'ın inşaat alanında doğal gaz borusu delinmesinin ardından sızıntıların yaşanmaya başladığını ifade ederek, "Bu olaydan sonra Palgaz, müdahale etmek için gazı kesti. Müdahale yapılıp, tekrar gaz verildiğinde olay yaşandı. Kullanıcıların haberi olmadığından dolayı ocaklarının açık olup olmadıkları belli değildi. Habersiz bir şekilde gaz açıldığından dolayı olay meydana geldi" dedi.

"Gaz kesildiğinde doğal gaz vanalarının kapalı olması gerekiyor"

15 yıldır sektörün içinde yer aldığını belirten Kartal, vatandaşların da bilinçli olması gerektiğine dikkat çekerek, "Gaz kesildiğinde doğal gaz vanalarının mutlaka kapalı olması gerekiyor. Sayacın ve binanın girişindeki vananın kapalı olması gerekiyor. Gaz kesik olan yerlerde doğal gaz vanalarının mutlaka kapatılmasını öneriyoruz" diye konuştu.

Soruşturma sürüyor

Soruşturmanın sürdüğü, olayın çok yönlü şekilde ele alındığı, ekiplerin incelemelerinin ardından patlamanın sebebinin netlik kazanacağı bildirildi. Öte yandan ilçede gaz arzı kesildi. Palgaz, gazın bugün planlı olarak verileceği duyurusunu yaptı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Güvenlik, Kocaeli, 3-sayfa, Sağlık, İnşaat, Darıca, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Doğal Gaz Patlaması: 13 Yaralı - Son Dakika

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