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Kocaeli'de Eski Eşini Öldüren Zanlı Teslim Oldu - Son Dakika
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Kocaeli'de Eski Eşini Öldüren Zanlı Teslim Oldu

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde eski eşine tabancayla saldırarak öldüren zanlı, polis ekiplerine teslim oldu. Olayın ardından kaçan zanlı, gece saatlerinde karakola giderek teslim oldu. Kurbanın cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Kocaeli\'de Eski Eşini Öldüren Zanlı Teslim Oldu
05.01.2024 - 13:23,
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde eski eşine tabancayla boynundan vurarak öldüren daha sonrada kaçan zanlı polis ekiplerine teslim oldu.

Olay, dün Darıca ilçesi Abdi İpekçi Mahallesi 152/1 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ş.A, kısa süre önce boşandığı eşi Tülay Dağaşan (45) ile konuşmak için bulunduğu evin sokağına geldi. O sırada işten gelen Tülay Dağaşan, Ş.A.'yı karşısında görünce ne yapacağını şaşırdı. İkili arasında başlayan konuşma tartışmaya dönüştü. Ş.A., tabanca ile eski eşine 5 el ateş etti. Tabancadan çıkan 3 kurşun kadının boynuna isabet etti. Kadın kanlar içinde yere yığılırken, Ş.A. ise servis aracına binerek kaçtı. Hastaneye kaldırılan kadın yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin peşine düştüğü eski koca, gece saatlerinde karakola giderek teslim olduğu öğrenildi.

Yerel televizyonun reklam departmanında çalışan Tülay Dağaşan, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Dağaşan'ın cenazesi bugün Darıca Fatih Orta Cami'de kılınacak ikindi namazını müteakip defnedilecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Kocaeli, Aile İçi Şiddet, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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