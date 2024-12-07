Kocaeli'de Gaz Kaçağı Nedeniyle Bıçaklı Kavga

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Kocaeli'de hareketli dakikalar: Gaz kaçağı tartışmasında oraklı bıçaklı kavga kamerada

Gazdan sebep birbirine giren grubu polis havaya ateş açarak ayırdı

KOCAELİ - Kocaeli'de akaryakıt istasyonu çalışanları ile müşteriler arasında çıkan oraklı bıçaklı kavgayı polis ekipleri havaya ateş açarak ayırdı.

Olay, Kartepe ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde bulunan akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Araçtaki gaz kaçağı yüzünden akaryakıt istasyonu çalışanları ile müşteri arasında tartışma çıktı. Müşteri, akrabalarını alarak istasyona gelince, tartışma kavgaya dönüştü. Orak ve bıçakların kullanıldığı kavga için olay yerine çok sayıda polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polisler, kavgayı havaya ateş açarak ayırdı.

Olay sebebiyle 1'i polis, 7 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Kavgayla alakalı inceleme başlatıldı.