Kocaeli\'de Güvenli Okul Uygulaması

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde polis ekiplerince okullar ve çevresinde gerçekleştirilen "Güvenli Okul" uygulamasında 1 aranan şahıs yakalandı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen "Güvenli Okul" uygulaması kapsamında 20 okul ve çevresi kontrol edildi. Denetimlerde 487 kişi, 36 umuma açık iş yeri ile 25 araç incelendi. Yapılan kontrollerde 1 aranan şahıs yakalanırken, denetimlerde herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. - KOCAELİ
