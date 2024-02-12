Kocaeli'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı - Son Dakika
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Kocaeli'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Kazım Karabekir Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

12.02.2024 08:14
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İki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Kazım Karabekir Mahallesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle İ.K., A.K. ve ismi öğrenilemeyen bir şahıs bıçaklandı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı çevre hastanelere götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli\'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı
Kaynak: İHA

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