Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti Sevindikli mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 06 ABE 282 plakalı otomobil ile plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kocaeli'de Otoyolda Kaza: 5 Yaralı - Son Dakika
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