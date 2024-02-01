Gebze\'de fabrikayı basan şahıs işçileri rehin aldı

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Kocaeli'de bir Amerikan şirketine ait fabrikanın ana binasını basan kişi, içeridekileri rehin aldı. Olay yerine Özel Harekat polisleri sevk edildi.

Gebze ilçesinde bugün saat 15.00 sıralarında kimliği belirsiz kişi, elinde silahla bir uluslararası şirkete ait fabrikanın ana binasına girdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da bilgi almak üzere bölgeye hareket etti.

"İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARINA TEPKİ" İDDİASI

Ayrıca fabrika önüne Özel Harekat polisleri yönlendirildi. Fabrikanın bulunduğu cadde araç ve yaya geçişine kapatıldı. Şüphelinin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla fabrikadakileri rehin aldığı iddia edildi.

"ÜZERİMDE BOMBA VAR"

Üzerinde bomba olduğunu öne süren şüphelinin, "Gazze için ya musalla ya ölüm" yazısı önünde poz verdiği görülürken fabrikaya çitlerden atlayarak girdiği öne sürüldü.

Elinde tabanca bulunan şüphelinin "Kapılarak açılacak. Gazze için ya musalla ya ölüm" yazısı önünde poz verdiği görülüyor. Şahsı ikna çalışmaları sürerken, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da bölgeye geldi.

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