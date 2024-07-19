Kocaeli'de Tırın Çarptığı Kazada 2 Kızını Kaybeden Baba Konuştu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kocaeli'de Tırın Çarptığı Kazada 2 Kızını Kaybeden Baba Konuştu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen kazada tırın çarptığı 2 otomobilde bulunan 2 kızını kaybeden Şenol Kaya, yaşananları anlattı. Kaza anını hatırlayamadığını söyleyen baba, tırın ön tekerinden kıvılcım çıktığını ve ağır bir balata kokusu geldiğini belirtti. Kaza sonucunda yaralanan aile fertlerinden 2 çocuk hayatını kaybederken, eşi ise hastanede yaşam savaşı veriyor. Tır sürücüsü olay yerinden kaçtıktan sonra jandarma ekiplerine teslim oldu.

19.07.2024 10:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tırın 2 otomobile çarptığı kazada 2 kızını kaybeden, eşi ise hastanede yaşam savaşı veren Şenol Kaya yaşananları anlattı. Kaza anını hatırlayamadığını söyleyen acılı baba, "Yukarıdan gelirken 2 tırı solladığımı hatırlıyorum. Hatta eşim bana çok ağır bir balata kokusu geldiğini söyledi. Tırın da ön tekerinden kıvılcım çıktı ama başka bir şey olmadı. Biz korktuk. 'Bir an önce bunlardan uzaklaşalım. Ne olur ne olmaz dedik' ama aşağıda trafik ışıklarında yakalandık" dedi.

Kaza, geçtiğimiz çarşamba günü D-605 karayolu Çayırköy mevkisinde meydana geldi. Y.Y. idaresindeki 41 APV 561 plakalı damperli tır, trafik ışıklarında bekleyen 38 AFN 983 ve 16 FCH 74 plakalı otomobillere çarptı. Kazanın ardından tır sürücüsü olay yerinden kaçtı. Yaralanan 16 FCH 74 plakalı otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık personeline teslim edildi. Kaçan sürücü daha sonra jandarma ekiplerine teslim oldu. Y.Y'nin jandarma karakolundaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Miray Kaya (13) ile 7 yaşındaki kız kardeşi Elif, çarşamba günü gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Abla kardeşin cenazeleri, dün Kartepe Şirinsulhiye Mahallesi'ndeki Merkez Cami'nde kılınan namazın ardından Şirinsulhiye Mezarlığı'nda toprağa verildi. Anne Hatice Kaya'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

"Bir an önce bunlardan uzaklaşalım dedik ama trafik ışıklarında yakalandık"

Sağlık durumu iyi olan ancak hastanedeki tedavisi devam eden acılı baba Şenol Kaya (48) ise yaşananları İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabirine anlattı. Olay günü ailecek Kandıra Kerpe'de denize girdiklerini söyleyen Kaya, "Biz Kerpe'den saat 16.00 sıralarında dönüş yoluna geçtik. Küçük kızımın yüzünde biraz yanık oluşmuştu. O daha fazla güneşte zarar görmesin diye geç saatlere kalmadan yola çıktık. Saat 17.00 sıralarında Çayırköy'ün oraya geldiğimizi hatırlıyorum. Sola yanaştım. Kırmızı ışık yanıyordu durdum. Sağımdaki araçlar da durdu. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Yalnız şunu hatırlıyorum; yukarıdan gelirken 2 tırı solladığımı hatırlıyorum. Hatta eşim bana çok ağır bir balata kokusu geldiğini söyledi. Tırın da ön tekerinden bir kıvılcım çıktı ama başka bir şey olmadı. Biz korktuk. 'Bir an önce bunlardan uzaklaşalım. Ne olur ne olmaz dedik' ama aşağıda trafik ışıklarında yakalandık" dedi.

"Benim 2 canım gitti"

Şenol Kaya, kızlarının cenazesine de katıldığını ifade ederek, "Doktordan izin aldık. Gömdük geldik" diyerek gözyaşı döktü. Duygu dolu anlar yaşayan Kaya, "Şuan için ne yapacağımı bilmiyorum. Kusur kimde bilmiyorum. Jandarmanın ifadesine göre, kamyonun freni patlamış, sürücü aracı sağa yatırmak yerine 'Kurtarırım' düşüncesiyle sola mı kırdı bilemiyorum. Birkaç arabayla beraber aracıma vurmuşlar. Bilemiyorum. Kusur var mı yok mu, nedir ne değildir bilemiyorum. Benim 2 canım gitti. Varsa bir kusur cezasını çeksin. Değişen bir şey olmayacak. Geri gelmeyecekler" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli, Çocuk, Baba, Trafik, Trafik, Kaza, Kaza, Hukuk, Hukuk, 3.Sayfa, 3.Sayfa, Yaşam, Yaşam, Güncel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Tırın Çarptığı Kazada 2 Kızını Kaybeden Baba Konuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:51 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın koruması intihar etti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın koruması intihar etti
10:15 Bankacılık, havayolları, hastaneler Markalar bir bir ’’arıza’’ mesajı paylaşıyor Bankacılık, havayolları, hastaneler! Markalar bir bir ''arıza'' mesajı paylaşıyor
10:13 Dünya genelinde sistemler çöktü Birçok sektörde işlemler yapılamıyor Dünya genelinde sistemler çöktü! Birçok sektörde işlemler yapılamıyor
10:04 İzmir’de 20 saattir süren orman yangını kontrol altına alındı İzmir'de 20 saattir süren orman yangını kontrol altına alındı
09:19 Sinan Ateş davasında mütalaa açıklandı Savcı 3 sanığa beraat, 5 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istedi Sinan Ateş davasında mütalaa açıklandı! Savcı 3 sanığa beraat, 5 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istedi
10:40 İngiltere’nin Leeds şehrinde polis kontrolü kaybetti, vatandaşlar evlerini korumak için sokağa çıktı İngiltere'nin Leeds şehrinde polis kontrolü kaybetti, vatandaşlar evlerini korumak için sokağa çıktı
10:38 Dubai Prensesi Şeyha Mahra, yaptığı paylaşımla kocasını boşadığını ilan etti Dubai Prensesi Şeyha Mahra, yaptığı paylaşımla kocasını boşadığını ilan etti
09:58 Yeni TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun ilk icraatı belli oldu Yeni TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ilk icraatı belli oldu
09:53 Çin’de 23 yaşındaki kadın, huzurevinde yaşayan 80 yaşındaki adamda aşkı buldu Çin'de 23 yaşındaki kadın, huzurevinde yaşayan 80 yaşındaki adamda aşkı buldu
09:47 Atatürk posteri ve Türk bayrağı var diye sahneye çıkmamıştı Lal Denizli’nin kovduğu şarkıcı Despina Vandi konuştu Atatürk posteri ve Türk bayrağı var diye sahneye çıkmamıştı! Lal Denizli'nin kovduğu şarkıcı Despina Vandi konuştu
09:16 Arda Güler ile kıyaslanan Galatasaraylı futbolcu kulüpsüz kaldı Arda Güler ile kıyaslanan Galatasaraylı futbolcu kulüpsüz kaldı
08:59 Hollandalı sevgilisiyle evlenmeye hazırlanan şarkıcı Karsu, kına gecesi yaptı Hollandalı sevgilisiyle evlenmeye hazırlanan şarkıcı Karsu, kına gecesi yaptı
08:49 İstanbul’da perdeleri açarak cinsel içerikli film izleyen çift mahalleyi ayağa kaldırdı İstanbul'da perdeleri açarak cinsel içerikli film izleyen çift mahalleyi ayağa kaldırdı
08:32 2 kişi hayatını kaybetmişti İzmir’deki elektrik akımı faciasıyla ilgili 14 kişi tutuklandı 2 kişi hayatını kaybetmişti! İzmir'deki elektrik akımı faciasıyla ilgili 14 kişi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2024 11:05:36. #1.12#
SON DAKİKA: Kocaeli'de Tırın Çarptığı Kazada 2 Kızını Kaybeden Baba Konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement