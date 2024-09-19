Kocaeli\'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama

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KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli'nin İzmit, Körfez ve Kartepe ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonları düzenlendi. Yapılan operasyonlar sonucunda 2 kilo sentetik kannabinoid, 30 gram kubar esrar ve 17 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. 8 şüpheli hakkında soruşturma başlatılırken, 6 şahıs tutuklandı.

Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - KOCAELİ