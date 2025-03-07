Cami tuvaletinde silahla göğsünden vurulmuş halde bulundu

Kocaeli'nin Darıca ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi Lokman Hekim Caddesi'nde yer alan Ensar Camisi'nin tuvaletinde kan donduran bir olay yaşandı.

GÖĞSÜNDEN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

İddiaya göre, silah sesini duyan cami cemaati, tuvalete gittiğinde A.L.'yi göğsünün sol tarafından vurulmuş halde yerde buldu. Camidekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan A.L., Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

DURUMU AĞIR

A.L.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.