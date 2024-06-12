Kocaeli Gebze'deki Palet Fabrikasında Yangın - Son Dakika
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Kocaeli Gebze'deki Palet Fabrikasında Yangın

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir palet fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. İstanbul ve çevre ilçelerden sevk edilen ekipler, alevlerin benzin istasyonuna sıçramaması için çaba gösteriyor. Yangın, hızla büyüyerek paletleri alev alev yakarken, gökyüzünü siyah duman kapladı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, aşırı sıcaklar nedeniyle dikkatli olunması gerektiğini belirterek geçmiş olsun dileklerini iletti.

12.06.2024 14:45
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir palet fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Çevre ilçeler ve İstanbul'dan sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlerin benzinliğe sıçramaması için çaba gösteriyor.

Yangın, 13.30 sıralarında Gebze Balçık'ta bulunan bir palet fabrikasında çıktı. Dumanları fark eden çalışanlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine çevre ilçeler ile İstanbul'dan itfaiye ekibi sevk edildi. Havanın sıcak olması sebebiyle de yangın hızla büyüdü. Paletler alev alev yanarken, gökyüzünü siyah duman kapladı. Fabrikanın hemen yanında bulunan benzin istasyonuna alevlerin ulaşmaması için ekipler yoğun çaba harcıyor.

Vali Seddar Yavuz'dan açıklama

Öte yandan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz yangınla ilgili yaptığı açıklamada, "Gebze ilçemizde bir palet fabrikasında yangın meydana gelmiş olup, AFAD, büyükşehir ve organize sanayi bölgelerinde bulunan itfaiyelerle müdahale edilmektedir. Aşırı sıcaklar nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Geçmiş olsun" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli Gebze'deki Palet Fabrikasında Yangın - Son Dakika

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