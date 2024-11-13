Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde baraka alev alev yandı.
Yangın öğle saatlerinde Kullar Çaybaşı sokakta meydana geldi. Barakadan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede büyüyen alevler, barakanın tamamını sardı. Alev alev yanan barakaya itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın sebebiyle baraka ve içindeki malzemeler kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yaklaşık yarım saat soğutma çalışması gerçekleştirdi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kocaeli'nde Baraka Yangını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?