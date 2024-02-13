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Kocasını av tüfeği ile öldüren kadının yargılanmasına devam edildi

BURDUR - Burdur'da kocasını av tüfeğiyle öldüren kadının yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tanıklar, sanığın maktul eşinden gördüğü şiddeti anlatırken, çiftin çocukları ise babalarının kendilerini ve annelerini sürekli dövdüğünü söyledi.

Burdur'da merkeze bağlı Düğer köyünde 28 Mayıs 2023 tarihinde Ayşe I.'nın kocası İsmail I. ile aralarında çıkan tartışma sonucu cinnet geçirerek kocasını av tüfeği ile öldürdüğü olayla ilgili davanın ikinci duruşması Burdur Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Mahkemeye sanık Ayşe I. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemleri ile bağlanırken sanık Ayşe I.'nın akrabaları ve maktul İsmail I.'nın babası ve taraf avukatları duruşmada hazır bulundu.

Mahkemede dinlenen tanıklar İsmail I.'nın sürekli Ayşe I.'ya fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını ve Ayşe'yi yanlarında defalarca ölümle tehdit ettiğini ama Ayşe'nin eşini sevdiği ve ailesine zarar vermesinden korktuğu için ayrılamadığını söyledi.

Mahkemeye pedagog eşliğinde SEGBİS ile bağlanan çiftin büyük çocuğu S.A.I. ise mahkemede; "Babam annemi ve bizi sürekli döverdi. Bizi bazen odaya kilitler öyle döverdi. Bir defasında annem ile babam tartışırken babam annemi sol bacağından bıçakladı. Bizi bazen sokağa atardı annemi öyle döverdi. Kendisi sürekli dışarıda yer içer ama eve bir şey getirmezdi. Annem bize tost yapardı biz onu yerdik. İşten geldiğinden birçok kez annemi sopa ile dövdü. Sürekli alkol içerdi. Bir defasında babam beni tekmelediği için testislerim zarar gördü ameliyat oldum" şeklinde konuştu.

Çiftin bir diğer çocuğu S.Ü.I. ise SEGBİS ile bağlanarak verdiği ifadesinde, "Annem bize çok iyi davranırdı babam ise çok kötü davranırdı. Bizi sürekli koyun gütmeye gönderirdi biz bu yüzden ödevlerimizi yapamazdık veya çok geç saatlerde yapmak zorunda kalırdık. Babam annemi çok döverdi. Bir defasında biz uyurken babam annemi döverken sobayı devirmiş onun sesine uyandık. Bir başka seferde de biz uyurken annemin bacağını bıçaklamış, kolunu kırmış. Annem bize bunları hiç anlatmazdı hep düştüm, bir yere vurdum derdi. Bir defasında gizli şekilde abimle anneannemlere gittiğimiz için bizim bisikletimizi kırarak bizi dövdü, kolumu morarttı. Abimin testisine tekme attığı için abim ameliyat oldu." sözlerini sarf etti.

Tanık ifadelerinin ardından savcılık makamı mütalaa verdi. Mütalaada sanık Ayşe I.'nın müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını ve haksız tahrik indirimlerinin uygulanması istendi. Maktul avukatı mütalaaya iştirak ettiklerini ancak eylemin uyuyan şahsa karşı yapılan bir eylem olduğundan sanığın eylemi hunharca ve canavarca hisle gerçekleştirildiğini bu yüzden sanığın üst sınırdan yargılanmasını, sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını kabul etmediklerini belirtti.

Sanık Ayşe I. ise mütalaaya karşı diyecek bir şeyinin olmadığını belirterek, "Eylemi isteyerek gerçekleştirmedim. Olay günü ben silahı odadan çıkardığım esnada maktul sopaya uzanınca silah bir anda patladı. Ne olduğunu bile anlamadım. O gün ben ve çocuklarım da ölümle burun buruna geldik" dedi.

Sanık avukatı ise mütalaanın aceleye getirilerek hazırlandığını belirterek Ayşe I.'yı örselenmiş kadına karşı şiddet olayı gerçekleştirildiğini, mütalaaya katılmadıklarını, savunmalarını yazılı olarak beyan edeceklerini örselenmiş kadına karşı şiddet sendromu raporunun ilgili kurumdan alınmasını talep etti. Mahkeme uygun görürse de sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesini talep ettiklerini belirtti.

Duruşma sonunda mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarihe erteleyerek sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Duruşma sonrası açıklama yapan Ayşe I.'nın avukatı Ahmet Onaran, "Bugün burada anlaşılması gereken ve bizim mahkemeden beklediğimiz algı da şudur; 10 yıldır şiddet ve tecavüzle başlayan bir evliliğin 10 yıl süresi boyunca devam eden şiddete maruz kalmış, sistematik şiddetin ortasında örselenmiş kadın sendromunun bütün unsurlarıyla vücut bulmuş olan Ayşe I'nın eyleminin sadece olay anındaki psikolojisine dayanılarak bir karar verilmesi hukuka ve insanlığa aykırı ve bizi yaralayacak bir karar olacaktır. Bu dosya burada kamuoyunun, insanlığın ve hukukun en temel değerlerinin gereği olarak bir "oh" dedirtecek karar çıkmasa dahi biz Antalya İstinaf Mahkemesi'nde ve Yargıtay'da bu sürecin muhakkak değişeceğini umuyoruz. Bu süreçte Ayşe'nin ailesi ve akrabaları hep yanında olmuştur" dedi.

Ayşe I'nın babası Süleyman Demir ise, "Türk Adaletine güveniyoruz, inancımız tam. Bizi tatmin edecek bir kararın çıkacağını düşünüyoruz. Umudumuz hala var" dedi.

Olay geçmişi

Olay, 28 Mayıs 2023 tarihinde Burdur'un Düğer köyünde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde eşi İsmail I. ile aralarında tartışma sonucu cinnet geçiren Ayşe I. evde bulunan kocasına ait av tüfeği ile kocasına ateş etti. İsmail I. başına isabet eden saçmalar nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kocasını vurduğunu söyleyen Ayşe I'nın ihbarı üzerine jandarma ekipleri sevk edildi. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda İsmail I.'nın cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken Ayşe I. gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.