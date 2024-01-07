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Kocasının öldürdüğü hamile kadının cenazesi adli tıpa gönderildi - Son Dakika
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Kocasının öldürdüğü hamile kadının cenazesi adli tıpa gönderildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde 8 ay önce cezaevinden çıkan bir şahsın, 7 aylık hamile eşini öldürmesi sonucu kadının cenazesi otopsi için adli tıpa gönderildi. Öldürülen kadının kız kardeşinin de 10 yıl önce çıkan bir tartışmada cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Kadının yakınları cenazeyi beklerken sinir krizi geçirdi.

07.01.2024 - 14:29,
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Kocasının öldürdüğü hamile kadının cenazesi adli tıpa gönderildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde 8 ay önce cezaevinden çıkan şahsın öldürdüğü 7 aylık hamile eşin cenazesi otopsi için adli tıpa gönderildi

Öldürülen kadının kız kardeşinin de 10 yıl önce çıkan bir tartışmada cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Öldürülen kadının yakınları cenazeyi beklerken sinir krizi geçirdi

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde 8 ay önce cezaevinden çıkan şahsın öldürdüğü 7 aylık hamile eşin cenazesi otopsi için adli tıpa gönderildi.

Olay, bugün sabah ilçeye bağlı Bolatlı Mahallesi Bolatlı Sokak No 10'da meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 45 yaşındaki M.B., 41 yaşındaki 3 çocuk annesi eşi Serap Biçer'i çıkan tartışmada satırla öldürdü. Şüpheli koca, o sırada evde bulunan 5 yaşındaki torunu S.B.'yi alıp kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde polis ve savcının incelemesinin ardından 7 aylık hamile olduğu öğrenilen kadının cenazesi otopsi için cenaze aracı ile adli tıp kurumuna götürüldü.

Kadının kız kardeşi de cinayete kurban gitmiş

Öteyandan kocasının öldürdüğü Serap Biçer'in kardeşi Sultan Biçer'in de 10 yıl önce aynı mahallede cinayete kurban gittiği öğrenildi. Sultan Biçer'in çıkan bir tartışma da hasımları tarafından açılan ateşte öldürüldüğü ve bu olayla ilgili 3 şüphelinin tutuklandığı alınan bilgiler arasında yer aldı.

Bir taksiciyi gasp edip öldürmekten 20 yıldan fazla cezaevinde kalıp 8 ay önce tahliye edilen eşini öldürdükten sonra torununu alıp kaçan şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

Kocasının öldürdüğü hamile kadının cenazesi adli tıpa gönderildi
Kaynak: İHA
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