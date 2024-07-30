Koku nedeniyle ceset var sandılar 'çöp ev' çıktı - Son Dakika
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Koku nedeniyle ceset var sandılar 'çöp ev' çıktı

İstanbul Esenyurt'ta komşuların kötü koku nedeniyle şikayet ettiği dairede çöp ev olduğu ortaya çıktı. Dairedeki manzara görenleri şaşırttı.

30.07.2024 22:17
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Koku nedeniyle ceset var sandılar "çöp ev" çıktı

Esenyurt'ta kötü koku nedeniyle polise şikayet edilen daire "çöp ev" çıktı

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta komşuların kötü koku nedeniyle ceset olabileceğinden şüphelendiği daire "çöp ev" çıktı. İki gencin yaşadığı ve şikayet üzerine polisin girdiği dairede karşılaşılan manzara ise görenleri hayrete düşürdü.

Olay, dün İstanbul Esenyurt Pınar Mahallesi'nde yaşandı. Komşular zemin kattan gelen kötü koku nedeniyle dairede ceset olabileceğinden şüphelendi. Evde yaşayan iki gencin de siyah çöp poşetleri ile eşya taşıdığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Daireye giren polis ekipleri ise gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. Etrafı kaplayan çöpler, böcekler, fareler ve kötü koku nedeniyle mülk sahibine haber verildi. Taraflar karakola giderek dairenin boşaltılması konusunda anlaşırken, "çöp ev" Esenyurt Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi.

"Ceset olabileceğinden şüphelendim"

Çöp evi fark ederek polise haber veren apartman sakini Turan Ali İlke, "Ben fark ettim durumu. Binaya girdiğimde leş kokusu geliyordu, dairede oturan gençler siyah poşetlerle de çıkınca şüphelenerek polisi aradım. Ceset olabileceğinden şüphelendim. Polis geldiğinde de 'Niye beni rahatsız ediyorsunuz' diyerek kapıyı açmak istemediler. Güçlükle girdikleri dairede ise çöplükle karşılaştı. Evdeki etler çürümüş, suları etrafa akmış, etraf böcek doluydu. Binaya giremiyoruz zaten, hatta birkaç kişi bu pislik yüzünden taşındı" dedi.

Kaynak: İHA

Esenyurt, İstanbul, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Koku nedeniyle ceset var sandılar 'çöp ev' çıktı - Son Dakika

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