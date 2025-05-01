Yardım için gittiği evdeki 14 yaşındaki çocuk boğazını kesti - Son Dakika
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Yardım için gittiği evdeki 14 yaşındaki çocuk boğazını kesti

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Tekirdağ Süleymanpaşa'da, komşusuna yardım etmek için giden 25 yaşındaki kadın, 14 yaşındaki bir çocuk tarafından bıçakla saldırıya uğradı. Kadın ağır yaralanırken, çalınan ziynet eşyaları ve cep telefonu ile birlikte saldırgan ve suç ortağı olduğu düşünülen 3 kişi gözaltına alındı.

01.05.2025 13:02
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Tekirdağ Süleymanpaşa'da komşusunun çocuğu tarafından boğazından bıçaklanan 25 yaşındaki kadın ağır yaralandı. Altınları da çalınan kadının olayıyla ilgili biri çocuk 3 kişi gözaltına alındı.

BIÇAKLA SALDIRIP BOĞAZINI KESTİ

Olay, Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 25 yaşındaki Rabia Y., çamaşır makinesini çalıştırmakta zorlanan komşusuna yardım etmek için evlerine gitti. Bu sırada evde bulunan 14 yaşındaki İ.Ş., kadına bıçakla saldırarak boğazından yaraladı.

Yardım için gittiği evdeki 14 yaşındaki çocuk boğazını kesti

TELEFON VE KIYMETLİ EŞYALARINI ÇALIP KAÇTI

Ardından Rabia Y.'nin cep telefonu ile bazı ziynet eşyalarını alarak kaçtı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı.

14 YAŞINDAKİ SALDIRGAN YARALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, saldırıyı gerçekleştiren İ.Ş. kısa sürede yakalanırken, olaya yardım ettikleri iddia edilen A.K. (27) ve İ.Ş. (47) isimli iki kişi de gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yardım için gittiği evdeki 14 yaşındaki çocuk boğazını kesti
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yardım için gittiği evdeki 14 yaşındaki çocuk boğazını kesti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Serkan Güngör:
    goruntuye gore 14 degil 24 gibi.. bu biyolojik canlilin kemik yasi tesbit edilmeli. ve mumkunse de misli ile yaptigini bulmali. 72 0 Yanıtla
  • mert çelik:
    serbest bırakıldımı acaba 35 5 Yanıtla
  • Tuna Han:
    met denilen illet yüzündendir yüksek ihtimalle ülkemizin hali içler acısı 32 0 Yanıtla
  • engin7976744:
    Organize CİNAYET... 21 0 Yanıtla
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