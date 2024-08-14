Kontroldan çıkıp devrilen kamyonet sürücüsü yaralandı
ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında kamyonet sürücüsü yaralandı.
Kaza; Manavgat- Alanya D-400 Karayolu yan yolda yaşandı. Edinilen bilgiye göre Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Murat Özen'in kullandığı 07 BCY 86 plakalı ISUZU marka kamyonet Aşağı Işıklar Mahallesi ışıklı kavşağına yaklaştığı sırada sürücüsünün direksiyon hakmiyetini kaybederek devrildi. Kazada yaralanan ve 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan kamyonet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kontrolden çıkan kamyonet devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?