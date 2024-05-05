Kontrolden çıkan otomobil Kızılırmak'a uçtu: 3 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kontrolden çıkan otomobil Kızılırmak'a uçtu: 3 yaralı

Geniş Video İzle

Sivas'ta meydana gelen kazada kontrolden çıkan bir otomobil Kızılırmak'a uçtu ve 3 kişi yaralandı. Kazanın nedeni yağmur nedeniyle kayganlaşan yol olarak belirlendi. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.

05.05.2024 04:43  Güncelleme: 04:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kontrolden çıkan otomobil Kızılırmak'a uçtu: 3 yaralı

SİVAS - Sivas'ta kontrolden çıkan otomobilin Kızılırmak'a uçması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Kayseri Caddesi üzerinde meydana geldi. M.F.K. idaresindeki 58 ADJ 018 plakalı otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kızılırmak'a uçtu. Kazada sürücü ile araç içerisinde bulunan M.K. ve M.K. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kontrolden çıkan otomobil Kızılırmak\'a uçtu: 3 yaralı
Kaynak: İHA

Sivas, Acil Durum, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kontrolden çıkan otomobil Kızılırmak'a uçtu: 3 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:53 Kahire’den sonuç çıkmadı Hamas ve İsrail heyeti ateşkes için yarın bir kez daha masaya oturacak Kahire'den sonuç çıkmadı! Hamas ve İsrail heyeti ateşkes için yarın bir kez daha masaya oturacak
23:15 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinan Ateş cinayeti iddianamesine tepki gösterdi CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinan Ateş cinayeti iddianamesine tepki gösterdi
22:34 Meteoroloji’den 18 şehre sarı kod uyarısı Meteoroloji'den 18 şehre sarı kod uyarısı
22:01 Sinan Ateş cinayeti iddianamesinin detayları ortaya çıktı Konum bilgisini komiser vermiş Sinan Ateş cinayeti iddianamesinin detayları ortaya çıktı! Konum bilgisini komiser vermiş
21:27 Şırnak’ta sel sularına kapılan 1’i çocuk 2 kişiyi çevredekiler kurtardı Şırnak'ta sel sularına kapılan 1'i çocuk 2 kişiyi çevredekiler kurtardı
00:05 Al-Nassr, Cristiano Ronaldo’nun hat-trick yaptığı maçta Al-Wehda’yı 6-0 yendi Al-Nassr, Cristiano Ronaldo'nun hat-trick yaptığı maçta Al-Wehda'yı 6-0 yendi
23:06 Olayların faturası kesildi EuroLeague’den Fenerbahçe Beko’ya ceza Olayların faturası kesildi! EuroLeague'den Fenerbahçe Beko'ya ceza
22:32 Maç bitti, saha karıştı Gisdol ile Uğurcan birbirine girdi Maç bitti, saha karıştı! Gisdol ile Uğurcan birbirine girdi
22:04 Kara yolunda kimseye aldırış etmeden çırılçıplak yürüdü Kara yolunda kimseye aldırış etmeden çırılçıplak yürüdü
21:29 Arda Gülerli Real Madrid, La Liga şampiyonu oldu Arda Gülerli Real Madrid, La Liga şampiyonu oldu
21:20 Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Emine Erdoğan için helikopter pisti yapıldığı iddiası doğru değil Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Emine Erdoğan için helikopter pisti yapıldığı iddiası doğru değil
20:59 Trabzonspor, deplasmanda Samsunspor’a 3-1 mağlup oldu Trabzonspor, deplasmanda Samsunspor'a 3-1 mağlup oldu
20:18 Adana’da lastik tamirhanesine silahlı saldırı: Kadın hayatını kaybetti Adana'da lastik tamirhanesine silahlı saldırı: Kadın hayatını kaybetti
19:25 Baykar, çalışanlarına 18 maaş kar payı dağıttı Baykar, çalışanlarına 18 maaş kar payı dağıttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2024 05:30:30. #1.12#
SON DAKİKA: Kontrolden çıkan otomobil Kızılırmak'a uçtu: 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement