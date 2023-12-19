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Konya'da 153 km hızla makas atan sürücüye ceza - Son Dakika
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Konya'da 153 km hızla makas atan sürücüye ceza

Konya'da bir sürücü, 153 km hızla makas atarak çektiği görüntüyü sosyal medyada paylaştı. Polis ekipleri tarafından yakalanan sürücüye 5 bin 15 lira idari para cezası uygulandı.

Konya\'da 153 km hızla makas atan sürücüye ceza
19.12.2023 - 12:54,
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Konya'da 153 kilometre hızla makas atan ve cep telefonuyla kaydettiği görüntüyü sosyal medyada "pedalı korkusuzca kullanmak özgüven" notuyla paylaşan sürücüye 5 bin 15 lira idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesinde bir sürücü Bosna Hersek Mahallesi istikametinden otogar istikametine seyir halindeki otomobili ile hız yaparak attığı makas görüntüsünü cep telefonu ile kayıt etti. Diğer sürücülerin ve insanların hayatını tehlikeye atan otomobil sürücüsü, cadde üzerinde 153 kilometreye kadar hıza çıkarak kayıt ettiği görüntüleri "pedalı korkusuzca kullanmak özgüven" notuyla sosyal medyada paylaştı. Görüntülerde hareketli müzik dinleyen sürücünün makas atarak 153 kilometre hıza ulaştığı görülüyor.

Görüntülerin haber yapılması ve sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis ekipleri, makas atarak hız yapan sürücünün K.E. olduğunu belirledi. Otomobil, polis ekipleri tarafından Selçuklu ilçesinde yakalandı. Polisin durdurduğu sürücü K.E.'ye, makas atarak hız kurallarını ihlal suçlarından 5 bin 15 lira idari para cezası uygulandı. - KONYA

Kaynak: İHA
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İstanbul, Selçuklu, Konya, Güvenlik, Ceza, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Konya'da 153 km hızla makas atan sürücüye ceza - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da 153 km hızla makas atan sürücüye ceza - Son Dakika
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