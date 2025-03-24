Konya'da 2 Haftada Suç Unsurları Ele Geçirildi - Son Dakika
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Konya'da 2 Haftada Suç Unsurları Ele Geçirildi

Konya\'da 2 Haftada Suç Unsurları Ele Geçirildi

Konya'da yapılan denetimlerde 60 bin 550 kişi sorgulanırken, çok sayıda ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

24.03.2025 12:50
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Konya'da polis ekipleri tarafından 2 hafta içerisinde yapılan denetimlerde çok sayıda suç unsuru ele geçirilirken, 60 bin 550 kişi ve 13 bin 860 araç sorgulandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı merkez Selçuklu, Meram ve Karatay İlçe Emniyet Müdürlükleri tarafından son 2 hafta içerisinde yürütülen denetimlerde 60 bin 550 kişi ve 13 bin 860 araç sorgulandı. Denetimlerde, arama kararları bulunan 58 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Ayrıca, 118 yoklama kaçağı tespit edilip tebligat yapıldı. Suç şüphesiyle gözaltına alınan şahıslardan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çok sayıda suç unsuru ele geçirildi

Yapılan aramalar sonucunda 12 ruhsatsız av tüfeği, 7 ruhsatsız tabanca, 6 kurusıkı tabanca, 45 fişek, 291 kesici, delici alet, 2 bin 717 uyuşturucu hap, 17,17 gram metamfetamin, 9,78 gram eroin, 10,1 gram esrar, 10,2 gram skunk, 9,77 gram ADB-Butinaca ve 576,89 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi. Ayrıca, bin 39 paket kaçak sigara, 22,6 kg kaçak tütüne de el konuldu.

Trafik denetimlerinde 300 araca ceza uygulandı

Trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde 13 bin 860 araç sorgulandı. Kural ihlali yapan 300 araca toplam 1 milyon 402 bin 752 TL para cezası kesildi. Ayrıca, hacizli ve yakalamalı olduğu belirlenen 10 araç trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Çocukların güvenliğini sağlamak için toplamda 2 bin 313 park ve 2 bin 635 okul çevresinde denetimler yapıldı. Okul çevrelerinde şüpheli şahıslara yönelik sorgulamalar gerçekleştirildi. - KONYA

Kaynak: İHA

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