Konya'da Aile Katliamı: 4 Ölü

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Konya'da dehşet: Kavga ihbarına giden polis anne, baba ve iki çocuğu ölü bulundu

KONYA - Konya'da kavga ihbarına giden polis, anne, baba ve iki çocuğu silahla vurularak öldürülmüş halde buldu.

Olay, akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesinde bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanda bir dairede kavga olduğu ihbarı üzerine adrese polis ekibi sevk edildi. Eve gelen ekipler kapıyı açtıklarında anne, baba ve iki oğlunun silahla vurulmuş cansız bedenini buldu. Adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin incelemeleri devam ediyor.