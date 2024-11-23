Konya'da cinayet: 'Öldürme kastım yoktu' - Son Dakika
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Konya'da cinayet: 'Öldürme kastım yoktu'

Konya\'da cinayet: \'Öldürme kastım yoktu\'

Konya'da çaycıyı öldüren zanlı, 'Olay anlık öfke ile oldu' diyerek savunma yaptı.

23.11.2024 00:02
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Konya'da çaycıyı vahşice öldüren zanlı pes dedirtti: "'Öldürme kastım yoktu"

KONYA - Konya'nın Güneysınır ilçesinde arabayla çarpıp, sopayla darp ettiği kişiyi daha sonra yakmaya çalışarak öldüren zanlı hakim karşısına çıktı. Mahkemede zanlının kendini, "Arabayla ufak bir dokunmak istedim. Olay bir anlık öfke ile oldu, öldürme kastım yoktu" diye savunması pes dedirtti.

Olay, geçtiğimiz 1 Şubat Perşembe günü Güneysınır ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede çay ocağı işleten 42 yaşındaki Yıldırım Uyan'dan haber alamayan Karaman'da bulunan yakınları durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bağlı ekipler, olayı aydınlatmak için dosyayı inceledi. Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, ilçe genelinde güvenlik kamerası görüntülerini incelemesinin ardından cinayete ait görüntülere ulaştı. Polis ekiplerinin inceleme yaptığı güvenlik kamerası görüntülerinde, Ali Osman K.'nin kendisine ait otomobil ile yolda yürüyen Yıldırım Uyan'a çarptığı, yaklaşık 7 dakika boyunca sopa ile darp ettikten sonra aracına alarak olay yerinden ayrıldığı görülüyor.

"Cesedi yakmaya çalıştım ancak ceset yanmayınca gömdüm"

Yapılan çalışmanın ardından Ali Osman K.'ye ulaşan ekipler, kendisinin Yıldırım Uyan'ı görmediğini söylemesi üzerine savcılıktan alınan izinle şüpheliyi gözaltına alarak Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne getirdi. Polis sorgusunda suçunu itiraf eden cinayet zanlısı Ali Osman K., "Yıldırım Uyan ile çay satış meselesi nedeniyle aramızda geçmişe dair bir husumet var. Olay günü kendisini takip edip boş bir yolda çarptım. Daha sonra aracımda bulunan sopa ile darp edip etkisiz hale getirdikten sonra aracıma alarak önce ahıra götürdüm. Burada darp ederek öldürdükten sonra yanıma benzin de alarak dağlık alana götürerek orada cesedi yakmaya çalıştım ancak ceset yanmayınca gömdüm" diyerek olayı anlattı.

"Öldürme kastım yoktu"

Cinayeti itiraf eden şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki cinayet davasının ilk duruşmasına tutuklu sanık Ali Osman K., maktul Yıldırım Uyan'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı. Bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle duruşmaya katılan Ali Osman K., olayın bir anlık öfke ile olduğunu söyledi. Zanlı Ali Osman K., "İlçede çalıştırdığım çay ocağım var. Maktul iş yerimin önüne gelip seyyar çay satıyordu. Kendisinden korktuğum için yanına gidip uyaramadım, o anlarda cesaretim gelmedi. Sonrasında 'ne yapmaya çalışıyorsun' diyerek kendisine tepki gösterdim. O da bana küfür ederek hakarette bulundu. O gün alkollüydüm. Bana küfür etmesini kendime yediremedim. Arabayla ufak bir çarpmak istedim. Çarptım daha sonra elini ayağını bağladım, arabaya bindirdim. Benden aldığı bir telefon vardı onu geri istedim, kendi evinde olduğunu söyledi. Evine gittim, telefonu aradım bulamadım ama geri araca döndüğümde buz gibi olduğunu gördüm. Öldürme kastım yoktu" diye kendini savundu.

Duruşma, mahkeme heyetin tarafından ileri tarihe ertelendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da cinayet: 'Öldürme kastım yoktu' - Son Dakika

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