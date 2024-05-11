Konya'da Çocuk Kavgası Cinayetle Sonuçlandı - Son Dakika
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Konya'da Çocuk Kavgası Cinayetle Sonuçlandı

Konya\'da Çocuk Kavgası Cinayetle Sonuçlandı

Konya'da yaşanan olayda, çocukların kavgası nedeniyle tartışan iki kişiden biri diğerini kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Zanlı, saklandığı evde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

11.05.2024 13:36
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Konya'da tartıştığı kişiyi kalbinden bıçaklayarak ölümüne neden olan zanlı, saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Cinayetle sonuçlanan tartışmanın ise tarafların çocuklarının kavgası nedeniyle başladığı tespit edildi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sille Ak Mahallesi Baraj Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sıktı Fidan ile Ahmet G. arasında cadde üzerinde tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu Ahmet G., yanında bulunan bıçakla Sıktı Fidan'ı kalbinden bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Sıktı Fidan, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sıtkı Fidan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri Sıtkı Fidan'ı bıçaklayan zanlı Ahmet G.'nin mahallede bulunan bir evde saklandığını belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri belirlenen adrese yaptığı baskında zanlı Ahmet G. ve olay sırasında yanında olduğu değerlendirilen M.E.G.'yi gözaltına aldı.

Tartıştığı kişiyi çocukların kavgası yüzünden öldürmüş

Zanlı Ahmet G. ve Muhammed Emin G., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki ilk ifadesinde zanlı Ahmet G.'nin "Olaydan önce Sıtkı Fidan yakınları ile benim çocuklarımın laf tartışması olmuş. Bu nedenle olaydan önce mahallede karşılaştık. Tartışma çıktı daha sonra akşam saatlerinde çıkan kavgada olay meydana geldi" dediği öğrenildi.

Zanlı Ahmet G.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İHA

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