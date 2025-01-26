Konya'da çöken binayla ilgili yeni görüntü ortaya çıktı! Önce fayanslar düşmüş - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Konya'da çöken binayla ilgili yeni görüntü ortaya çıktı! Önce fayanslar düşmüş

Geniş Video İzle

Konya'da 4 katlı binanın çökmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde bina çökmeden önce zemin kattaki balık restoranının duvarlarındaki fayansların düşmeye başladığı görüldü.

26.01.2025 17:14  Güncelleme: 17:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Selçuklu ilçesinde 24 Ocak'ta saat 20.00 sıralarında 7 dükkan, 14 daire 2 bloktan oluşan ve zeminle birlikte toplam 4 katlı sobalı Taşoluk Apartman büyük bir gürültüyle çöktü. Olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

ÖNCE RESTORANIN FAYANSLARI DÜŞMÜŞ

Bina çökmeden önce gelen seslerin, zemin katta bulunan balık restoranının duvarındaki fayansların düşmesiyle başladığı ortaya çıktı. O anlar çalışanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

ÇALIŞANLAR ZİLLERE BASIP TAHLİYEYİ SAĞLADI

Bunun üzerine balıkçıda çalışan Ali El Hüseyin (20) ve Abrurrahman Keji (17) üst katta dairede oturanların kapı zillerine basıp, o anda evinde olan birçok kişinin binayı tahliye etmesini sağladı. Kısa bir süre sonra da bina yıkıldı. İhbar üzerine adrese İçişleri Bakanlığı'nın koordinesinde AFAD, itfaiye, emniyet, jandarma 112 Acil, UMKE, Kızılay, AKUT ve STK'lardan toplam 962 personel ve 216 araç sevk edildi. Oluşturulan kriz merkezinin yaptığı tespit sonucu binada 79 kişinin ikamet ettiği saptandı. Binada kalanlara tek tek telefonla ulaşıldı.

5 KİŞİ ENKAZ ALTINDA KALDI

Yapılan tespitlerde enkaz altında Suriye uyruklu aynı aileden Muhammed Cedan (24), Halid El Cedan (55), Ahmet Muhammed Cedan (23), Turki Muhammed ve eşi Emine Mustafa'nın mahsur kaldığı belirlendi.

3 KİŞİ SAĞ OLARAK KURTARILDI

Ekiplerin yaptığı çalışmalarla 5 saat sonra Muhammed Cedan ve Halid El Cedan sağ kurtarıldı. 7'nci saatte ise Ahmet Muhammed Cedan sağ olarak enkaz altından çıkartıldı. Meram Tıp Fakültesinde tedaviyi alınan 3 kişinin tedavilerinin sürdüğü ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

ÇİFTİN CENAZELERİ SURİYE'YE GÖNDERİLDİ

Turki Muhammed ve eşi Emine Mustafa'nın ise cansız bedenleri enkaz altından çıkartıldı. Ölen 2 kişinin cenazesi otopsinin ardından dün gece saatlerinde defnedilmek üzere Suriye'ye gönderildi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Konya Cumhuriyet Başsavcısı tarafından açılan soruşturma kapsamında 2'si iş yeri sahibi, 2'si mülk sahibi olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında mimar, jeoloji mühendisi, inşaat mühendisi, yüksek elektrik mühendisi ve iş güvenliği konularında uzman bilirkişi heyeti tarafından yıkılan binanın enkazında yıkım nedeninin tespitine yönelik detaylı inceleme yapıldı, örnekler alındı. Alınan örnekler üzerinde laboratuvarda yapılacak inceleme sonucunda bilirkişi heyeti tarafından rapor düzenlenip soruşturma dosyasına sunulacak. Şüphelilerin gözaltı süreleri ise ilgili delillerin toplanması amacıyla uzatıldı.

Konya\'da çöken binayla ilgili yeni görüntü ortaya çıktı! Önce fayanslar düşmüş
Kaynak: DHA

3-sayfa, Güncel, Yaşam, Konya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Konya'da çöken binayla ilgili yeni görüntü ortaya çıktı! Önce fayanslar düşmüş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Komutan Logard:
    Konya mı Suriya mı Allah rahmet eylesinde yakında bizden fazla olacaklar böyle giderse keşke hepsi ülkesine gitse.Ortam düzeldi nasıl olsa. 18 8 Yanıtla
  • İlham Çuhadar:
    Belediye çalışanları neden tutuklanmıyor, izmir okunca tutukluyorsunuz? 14 4 Yanıtla
  • D Celik:
    otopark oldu 15 1 Yanıtla
  • özgür ertul:
    Allah ( cc ) şehit olan gardaşlarımızın derecesini Ali eylesin ; şefaatlerine nail eylesin ; bizlere de şehitliği nasip etsin , ABİLER !.. 3 6 Yanıtla
  • Emre Acar:
    Yalancı bu adam ben dükkanını biliyorum içinde 3-5 teneke vardı bide 1m malım vardı diyor aşagı doldurduguda hurda demir parçalardı 6 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:33 Bursa’daki deprem sonrası uzmanlardan uyarı Bursa'daki deprem sonrası uzmanlardan uyarı
17:28 Antalya’da 12 katlı otel inşaatında yangın Antalya'da 12 katlı otel inşaatında yangın
16:42 Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş İşte ölümcül talimat Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş! İşte ölümcül talimat
16:27 Şanlıurfa’da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti Şanlıurfa'da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti
16:10 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç
08:42 Usta oyuncu ’Şakir Paşa Ailesi’ kadrosuna dahil oldu Usta oyuncu 'Şakir Paşa Ailesi' kadrosuna dahil oldu
08:20 İrem Derici hastanelik olmuştu Hastalığını açıkladı İrem Derici hastanelik olmuştu! Hastalığını açıkladı
08:14 Anderson Talisca Fenerbahçe’de Anderson Talisca Fenerbahçe'de
08:08 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının nedeni ortaya çıktı 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının nedeni ortaya çıktı
08:00 Mourinho’dan maç sonu ilginç paylaşımlar Mourinho'dan maç sonu ilginç paylaşımlar
07:54 İtalyan şefin 14 yaşındaki oğluna bit pazarında bıçaklı saldırı İtalyan şefin 14 yaşındaki oğluna bit pazarında bıçaklı saldırı
07:51 Acun Ilıcalı’dan Galatasaray’a bomba sözler: Talisca’ya teşebbüste bulundular Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a bomba sözler: Talisca'ya teşebbüste bulundular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2025 19:04:36. #1.11#
SON DAKİKA: Konya'da çöken binayla ilgili yeni görüntü ortaya çıktı! Önce fayanslar düşmüş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.