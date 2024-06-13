Konya'da Deprem Bölgelerinden Çalıntı Araçlarla Change Yapan Çeteye Operasyon - Son Dakika
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Konya'da Deprem Bölgelerinden Çalıntı Araçlarla Change Yapan Çeteye Operasyon

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, deprem bölgelerindeki hasarlı araçları alarak gümrük kaçağı, hurda ve çalıntı araçlarla change yapan bir çeteye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 18 farklı ilde tespit edilen 49 araca el konulurken, 5 kişi tutuklandı.

13.06.2024 14:57
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Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince deprem bölgelerindeki hasarlı araçları alarak gümrük kaçağı, hurda ve çalıntı araçlarla change yapan çeteye yönelik operasyon düzenlendi. Gerçekleşen operasyonda 18 ilden 49 araç tespit edilerek el konulurken 5 kişi tutuklandı.

Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda; 11 ilimizde meydana gelen deprem nedeniyle afet bölgelerinde çok sayıda aracın hasar alarak kullanılamaz hale geldiği ve bu araçların şasi ve motor numaralarının çalıntı, yakalamalı/hacizli ve gümrük kaçağı araçlarla değiştirilerek tescil evraklarını kendileri veya yakınları üzerine alıp change yapıldığı tespit edildi.

Change yapılan araçların değeri 25 milyon TL

Asayiş ekiplerince 3 ay süren araştırmaların neticesinde Konya ve Adana ilinde tespit edilen şahısların change yapılan araçları üçüncü şahıslara sattığı tespit edildi. Araçların tespitine yönelik yapılan çalışmalarda change yapılan 49 aracın 18 farklı ile satıldığı tespit edilerek araçlara el konuldu. Temin edilen toplam 49 adet aracın Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüklerince yapılan incelemesinde 36 aracın gümrük kaçağı olduğu, 3 aracın hacizli/yakalamalı olduğu, 1 aracın çalıntı, 1 aracın hurdaya ayrılmış olduğu 8 aracın ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Asayiş ekiplerince change çetesine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleşen başarılı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda araç satış sözleşmesi, vekaletname, araç ruhsatı ve araç plakası ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Oto Hırsızlığı, Nitelikli Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik suçlarından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 3'ü ifadelerinin alınmasının ardından serbest kalırken, 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Deprem Bölgelerinden Çalıntı Araçlarla Change Yapan Çeteye Operasyon - Son Dakika

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