Konya'da Doğalgaz Sızıntısı: 5 Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Konya'da Doğalgaz Sızıntısı: 5 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Konya\'da Doğalgaz Sızıntısı: 5 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Konya'nın Karatay ilçesinde bulunan bir apartmanda meydana gelen doğalgaz sızıntısı sonucu 5 kişi gazdan etkilendi. Apartman sakinleri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilen olayın ardından sağlık, AFAD ve polis ekipleri adrese sevk edildi. Gazdan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. AFAD ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

16.02.2024 13:00  Güncelleme: 13:01
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Konya'da bir apartmanda meydana gelen doğalgaz sızıntısı sonucu gazdan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, 12.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Erler Mahallesi Kırbaşı Caddesi üzerindeki 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman içerisinde doğalgaz hattının borularından sızan gazın kokusunu hisseden apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler ilk olarak doğalgaz hattını kapattı. Apartman içerisine sızan gazdan ise 5 kişi etkilendi. Gazdan etkilenen 5 kişi sağlık ekiplerin ilk müdahalesinin ardından kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. AFAD ekiplerinin apartman içerisindeki çalışmaları sürerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Konya'da Doğalgaz Sızıntısı: 5 Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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