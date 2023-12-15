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Konya'da dolandırıcıların oyunu son anda bozuldu - Son Dakika
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Konya'da dolandırıcıların oyunu son anda bozuldu

Konya'da bir vatandaşı arayıp, isminin terör örgütlerine karıştığını söyleyerek para isteyen dolandırıcıların oyunu son anda bozuldu. Vatandaş 4 milyon lira parasını dolandırılmaktan son anda oğlu sayesinde kurtardı.

Konya\'da dolandırıcıların oyunu son anda bozuldu
15.12.2023 - 10:14,  Güncelleme: 10:15
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Konya'da bir vatandaşı arayıp, isminin terör örgütlerine karıştığını söyleyerek para isteyen dolandırıcıların oyunu son anda bozuldu. Vatandaş 4 milyon lira parasını dolandırılmaktan son anda oğlu sayesinde kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, kendilerini telefonda polis ve savcı olarak tanıtarak, dolandırmak istedikleri kişilerin isimlerinin terör örgütlerine karıştığını söyleyip vatandaşlardan para isteyen dolandırıcılar, Konya'da yaşayan bir vatandaşı hedef aldı. Vatandaşı arayan dolandırıcılar, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp adının terör örgütlerine karıştığını söyledi. Dolandırıcılar, yapılacak sözde terör operasyonuna dahil edilmemesi için vatandaştan para istedi. Vatandaş ise 140 bin dolarını yanına alarak şüphelilere teslim etmek üzere yola çıktı. Durumu fark eden oğlu ise polise ihbarda bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri vakit kaybetmeden harekete geçti. Vatandaşa ulaşarak dolandırılmaktan son anda kurtaran ekipler şüphelilerin peşine düştü. - KONYA

Kaynak: İHA
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Konya, Dolandırıcılık, Güvenlik, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da dolandırıcıların oyunu son anda bozuldu - Son Dakika


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