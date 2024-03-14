Konya'da eğitim uçağı şantiye alanına düştü, iş makinesi operatörü askeri personel hayatını kaybetti - Son Dakika
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Konya'da eğitim uçağı şantiye alanına düştü, iş makinesi operatörü askeri personel hayatını kaybetti

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Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan Türk Hava Kuvvetlerine ait NF-5 eğitim uçağı, üs içerisindeki şantiye alanına düştü. Uçağın düştüğü şantiye alanındaki iş makinesini kullanan askeri personelin şehit olduğu, uçağın pilotunun atladığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

14.03.2024 14:29
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Konya'da eğitim uçağı şantiye alanına düştü, iş makinesi operatörü askeri personel hayatını kaybetti

Pilot, atlayarak kurtuldu

KONYA - Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan Türk Hava Kuvvetlerine ait NF-5 eğitim uçağı, (Türk Yıldızları Uçağı) üs içerisindeki şantiye alanına düştü. İhbar üzerine Konya Valisi Vahdettin Özkan da olay yerine gitti. Ayrıca olay yerine Emniyet, Jandarma, Sağlık, AFAD, İtfaiye ekipleri ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Uçağın düştüğü şantiye alanındaki iş makinesini kullanan askeri personelin şehit olduğu, uçağın pilotunun atladığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Konya\'da eğitim uçağı şantiye alanına düştü, iş makinesi operatörü askeri personel hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da eğitim uçağı şantiye alanına düştü, iş makinesi operatörü askeri personel hayatını kaybetti - Son Dakika

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