Konya'nın Kulu ilçesinde ekmek dağıtım aracı yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Konya'nın Kulu ilçesinde ekmek dağıtım aracı yangında kullanılamaz hale geldi

Konya'nın Kulu ilçesinde, ekmek dağıtım aracı çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Olay, saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Deniz Ataman idaresindeki kamyonet, ekmek dağıtımı tamamlandıktan sonra aşırı ısınma sonucu yanmaya başladı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Araç kullanılamaz hale geldiği için tahkikat başlatıldı.

05.06.2024 11:37
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Konya'nın Kulu ilçesinde, ekmek dağıtım aracı çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cihanbeyli ilçesinden Kulu'daki ekmek satış yerlerine ekmek dağıtımı yapan Deniz Ataman idaresindeki 42 M 4949 plakalı Fiat marka kamyonet, dağıtımı tamamlandıktan sonra ilçeden ayrıldı. Cihanbeyli ilçesine tekrar ekmek almaya giden kamyonette Kulu Konya Kara yolunun 8. kilometresine geldiği sırada aşırı ısınma meydana geldi. Durumu fark eden araç sahibi olan sürücü Deniz Ataman kenara çekmek istediği sırada aracın ön kısmından alevler yükseldi. Aracı kenara çekerek inen Ataman yangını söndürmek için çabalarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekibinin çalışmasıyla söndürülürken, kamyonetin ön kısmı tamamen yanarak araç kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'nın Kulu ilçesinde ekmek dağıtım aracı yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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