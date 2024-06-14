Konya'da fırtına nedeniyle camekan uçtu, ağaçlar devrildi - Son Dakika
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Konya'da fırtına nedeniyle camekan uçtu, ağaçlar devrildi

Konya'da etkili olan fırtına nedeniyle bir apartmanın balkonunda bulunan camekanın uçma anı saniye saniye görüntülenirken, kent merkezinde bir çok noktada ağaçlar devrildi. Konya'da aşırı sıcaklıklar devam ederken, akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar etkili oldu. Şehir merkezi ve ilçelerde etkili olan fırtına nedeniyle ağaçlar devrilirken, merkez Selçuklu ilçesinde bir apartmanın balkonunda bulunan camekanın sokağa uçma anı kameraya saniye saniye yansıdı. Olayda yaralanan olmadı. Belediye, Karayolları ve polis ekipleri yollarda yaşanan olumsuzlarla ilgili şehir genelinde tedbir aldı. Saatte 90 kilometre hıza kadar çıkan fırtına nedeniyle bazı yerlerde de toz bulutu oluştu. Meteorolojiden yapılan açıklamada, 'Bu akşam saatlerine kadar Konya'nın batısı, kuzeyi ve Akşehir, Tuzlukçu, Yunak, Çeltik, Doğanhisar, Ilgın, Kadınhanı, Sarayönü, Cihanbeyli, Kulu, Hüyük, Derbent, Selçuklu, Altınekin, Derebucak, Seydişehir, Meram ve Karatay ilçelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Oluşması muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır' denildi.

14.06.2024 21:06
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Konya'da fırtına nedeniyle camekan uçtu, ağaçlar devrildi

KONYA - Konya'da etkili olan fırtına nedeniyle bir apartmanın balkonunda bulunan camekanın uçma anı saniye saniye görüntülenirken, kent merkezinde bir çok noktada ağaçlar devrildi.

Konya'da aşırı sıcaklıklar devam ederken, akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar etkili oldu. Şehir merkezi ve ilçelerde etkili olan fırtına nedeniyle ağaçlar devrilirken, merkez Selçuklu ilçesinde bir apartmanın balkonunda bulunan camekanın sokağa uçma anı kameraya saniye saniye yansıdı. Olayda yaralanan olmadı. Belediye, Karayolları ve polis ekipleri yollarda yaşanan olumsuzlarla ilgili şehir genelinde tedbir aldı. Saatte 90 kilometre hıza kadar çıkan fırtına nedeniyle bazı yerlerde de toz bulutu oluştu.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, "Bu akşam saatlerine kadar Konya'nın batısı, kuzeyi ve Akşehir, Tuzlukçu, Yunak, Çeltik, Doğanhisar, Ilgın, Kadınhanı, Sarayönü, Cihanbeyli, Kulu, Hüyük, Derbent, Selçuklu, Altınekin, Derebucak, Seydişehir, Meram ve Karatay ilçelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Oluşması muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Kaynak: İHA

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