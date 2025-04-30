Konya\'da Güvenlik Operasyonu: Yüzlerce Suç Unsuru Ele Geçirildi

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetim ve operasyonlarına devam ediyor. Karatay, Meram ve Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 14 Nisan'dan bu yana 100 binden fazla kişi sorgulanırken çok sayıda suç unsuru eşya ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, il genelinde gerçekleştirilen uygulamalarda toplam 102 bin 95 şahıs sorgulandı, yapılan kontrollerde 222 yoklama kaçağı tespit edilerek gerekli işlemler gerçekleştirildi. Çalışmalar neticesinde çeşitli suçlara karışan toplam 52 şüpheli yakalanırken 11 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Ayrıca, farklı suçlardan aranan 266 kişi yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Bunlardan 93'ü cezaevine teslim edildi. Kayıp şahıslara yönelik yürütülen çalışmalarda ise 36 kayıp başvurusundan 29'u bulunarak ailelerine teslim edildi. Asayiş ve narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde yapılan operasyonlarda; 31 adet ruhsatsız tabanca, 20 adet kurusıkı tabanca, 32 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet uzun namlulu silah, 404 adet kesici-delici alet, bin 20 adet fişek, 3 adet havalı tabanca, 64,33 gram metamfetamin, 620,92 gram esrar, 19,96 gram eroin, 620,21 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 902 adet sentetik ecza (uyuşturucu hap) ve 2 bin 506 paket kaçak sigara ele geçirildi. Trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda 20 bin 950 araç ve 851 motosiklet kontrol edildi, uygulamalar neticesinde toplam 2 milyon 480 bin 205 TL tutarında idari para cezası uygulanırken 16 araç ve 17 motosiklet trafikten men edildi. Toplumsal alanların güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan çalışmalarda 3 bin 881 okul ve 4 bin 28 parkta denetimler gerçekleştirildi. Fuhuşla mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalar neticesinde toplam 11 iş yeri ve daire mühürlenerek kapatıldı. Tütün mamullerinin tüketilmesine izin verdiği tespit edilen 23 iş yerine idari işlem uygulandı. Kimlik bildiriminde bulunmayan 66 şahıs hakkında 1774 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda işlem tesis edildi. Kumarla mücadele çalışmaları çerçevesinde, kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı tespit edilen şahıslar hakkında gerekli adli işlemler gerçekleştirilirken kumar oynadığı tespit edilen 20 kişiye 182 bin 940 TL tutarında idari para cezası uygulandı. - KONYA