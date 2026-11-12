Konya'da öğretmen kadın, iddiaya göre kocasını sırtından bıçaklayıp gözaltına alındı - Son Dakika
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Konya'da öğretmen kadın, iddiaya göre kocasını sırtından bıçaklayıp gözaltına alındı

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Konya\'da öğretmen kadın, iddiaya göre kocasını sırtından bıçaklayıp gözaltına alındı
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Konya\'da öğretmen kadın, iddiaya göre kocasını sırtından bıçaklayıp gözaltına alındı
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Konya Selçuklu'da bir apartmanda öğretmen olduğu öğrenilen kadın, iddiaya göre astsubay kocasıyla tartışması sırasında onu bıçakla sırtından yaraladı. Yaralı koca Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılırken şüpheli kadın polis tarafından gözaltına alındı.

Konya'da öğretmen olduğu öğrenilen kadın, tartıştığı astsubay kocasını bıçakla yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Kerkük Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, bir ilkokulda öğretmen olan G.T. (52), astsubay kocası A.T. (48) ile tartışmaya başladı. Çıkan kavgada G.T. bıçakla A.T.'yi sırtından yaraladı. G.T.'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı A.T., ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli G.T. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İHA
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