Konya\'da öğretmen kadın, iddiaya göre kocasını sırtından bıçaklayıp gözaltına alındı

Konya'da öğretmen olduğu öğrenilen kadın, tartıştığı astsubay kocasını bıçakla yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Kerkük Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, bir ilkokulda öğretmen olan G.T. (52), astsubay kocası A.T. (48) ile tartışmaya başladı. Çıkan kavgada G.T. bıçakla A.T.'yi sırtından yaraladı. G.T.'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı A.T., ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli G.T. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.