Konya'da Siber Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Konya'da Siber Dolandırıcılık Operasyonu

Konya\'da Siber Dolandırıcılık Operasyonu
27.06.2026 10:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya merkezli operasyonda, yurt dışı bağlantılı dolandırıcılık yapan 8 şüpheli tutuklandı.

Polis ekipleri tarafından Konya merkezli yurt dışı bağlantılı 3 ilde eş zamanlı siber dolandırıcılık operasyonu düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli tutuklandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yatırım vaadiyle vatandaşları dolandıran yurt dışı bağlantılı suç şebekesine yönelik operasyon düzenlendi. Yürütülen soruşturmada, bir şahsın internet ortamında yatırım yapma vaadiyle kandırılarak toplam 1 milyon 500 bin TL maddi zarara uğratıldığı tespit edildi. Olayın aydınlatılmasına yönelik gerçekleştirilen teknik ve mali incelemeler neticesinde suçla bağlantılı olduğu değerlendirilen şahıslar tespit edilirken, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Adana, Bursa ve İstanbul illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, 1 şüpheli şahsın firari olduğu, yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Ayrıca dosya kapsamında bağlantısı bulunan 2 şahsın farklı suçlardan ceza infaz kurumunda bulunduğu, 1 şahsın ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Adli makamlarca yapılan değerlendirme sonucunda; 1 şüpheli şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi. 6 şüpheli şahıs ise çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. Ceza infaz kurumunda bulunan 2 şüpheli şahıs ise dosya kapsamında ayrıca tutuklandı. - KONYA

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Konya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da Siber Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çanakkale açıklarında “şeytan vatozu“ kamerada Gören gözlerine inanamadı Çanakkale açıklarında "şeytan vatozu" kamerada! Gören gözlerine inanamadı
Ucuza lahmacun sattığı için şikayet edilen esnaf: Yüzde 15 karla satıyorum Ucuza lahmacun sattığı için şikayet edilen esnaf: Yüzde 15 karla satıyorum
Sokak çetelerine operasyon: 5’i avukat toplam 34 şüpheliye gözaltı kararı Sokak çetelerine operasyon: 5'i avukat toplam 34 şüpheliye gözaltı kararı
İzmir’de 300 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 tutuklama İzmir'de 300 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 tutuklama
Trump’ın Türkiye’ye geleceğini öğrenen Ankaralı Necla’dan yeni hamle Trump'ın Türkiye'ye geleceğini öğrenen Ankaralı Necla'dan yeni hamle
Bakan Tekin açlık grevindeki öğretmenlerle ilgili ilk kez konuştu: Keşke gelip bize söyleselerdi Bakan Tekin açlık grevindeki öğretmenlerle ilgili ilk kez konuştu: Keşke gelip bize söyleselerdi

10:55
Fenerbahçe taraftarı bildiğiniz gibi Kapılar açılınca hücum ettiler
Fenerbahçe taraftarı bildiğiniz gibi! Kapılar açılınca hücum ettiler
10:49
YKS’de hatalı sorular var iddiası ÖSYM inceleme başlattı: İptal mi olacak
YKS'de hatalı sorular var iddiası! ÖSYM inceleme başlattı: İptal mi olacak?
10:42
Elendikleri maç sonrası gazetecilere bağırdı
Elendikleri maç sonrası gazetecilere bağırdı
09:55
3 günde 2 büyük acı Soner Arıca’dan dayısı Kadir İnanır’a yürek burkan veda
3 günde 2 büyük acı! Soner Arıca'dan dayısı Kadir İnanır'a yürek burkan veda
09:44
Dünya Kupası sonrası bomba iddia Milli Takım’da Hakan-Orkun krizi
Dünya Kupası sonrası bomba iddia! Milli Takım'da Hakan-Orkun krizi
07:19
Füzeler yeniden ateşlendi ABD vurdu, Tahran’dan misilleme geldi
Füzeler yeniden ateşlendi! ABD vurdu, Tahran'dan misilleme geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2026 11:21:34. #7.13#
SON DAKİKA: Konya'da Siber Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.