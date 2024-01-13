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Konya'da Silahlı Kavga: 1 Kişi Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Konya'da Silahlı Kavga: 1 Kişi Ağır Yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir apartman önünde arkadaş olduğu öne sürülen 2 kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı. Kavgada ayağına isabet eden kurşunla yaralanan kişi, hayati tehlikesi bulunması nedeniyle Konya'ya sevk edildi. Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Konya\'da Silahlı Kavga: 1 Kişi Ağır Yaralandı
13.01.2024 - 09:21,
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir apartman önünde arkadaş olduğu öne sürülen 2 kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Hacıakif Mahallesi 40661 Nolu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir apartmanın önüne araçla gelen C.S. ile apartmanın önüne çıkan Ö.E. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple silahlı kavga yaşandı. Kavgada ayağına isabet eden kurşunla yaralanan C.S. yaya olarak gittiği diğer sokak üzerinde yere yığıldı. Bir kişinin silahla vurulduğu ve yerde yattığı ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan C.S.'nin duran kalbi yapılan müdahalenin ardından yeniden çalıştırılırken, ayağına bir kurşun isabet ettiği, ancak atardamarına gelmesi sebebiyle aşırı kan kaybettiği belirlendi. C.S. yapılan müdahale sonrasında hayati tehlikesi bulunması nedeniyle Konya'ya sevk edildi.

Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüpheli Ö.E.'yi yakalamak için çalışma başlatırken, binanın güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye aldı. Olay yeri inceleme ekipleri adreste ve sokak üzerinde yapılan incelemede çok sayıda boş kovan tespit etti. Kurşunlardan birisinin de binanın önünde park halinde duran bir otomobilin ön camına isabet ettiğini belirledi. Polis ekipleri, yaralı C.S.'nın araçla birlikte geldiği ve çatışma sonrasında olay yerinden uzaklaşan otomobildeki diğer kişiyi de belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. - KONYA

Kaynak: İHA
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