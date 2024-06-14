Konya'da Sünger Üretimi Yapan İş Yerinde Yangın - Son Dakika
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Konya'da Sünger Üretimi Yapan İş Yerinde Yangın

Konya'da sünger üretimi yapan bir iş yerinin önündeki malzemelerin alev alması sonucu çıkan yangında park halindeki kamyon yanarak kullanılmaz hale gelirken, iş yerinde de maddi hasar oluştu. Yangın, akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Konya-Ereğli Yolu üzerinde bulunan sanayi sitesinde sünger üretimi yapan iş yerinde çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış sebebinin yapılacak inlemenin ardından belirleneceği öğrenildi.

14.06.2024 00:58
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Konya'da sünger üretimi yapan bir iş yerinin önündeki malzemelerin alev alması sonucu çıkan yangında park halindeki kamyon yanarak kullanılmaz hale gelirken, iş yerinde de maddi hasar oluştu.

Yangın, akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Konya- Ereğli Yolu üzerinde bulunan sanayi sitesinde sünger üretimi yapan iş yerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Ali A.'ya ait olduğu öğrenilen iş yerinin önündeki sünger malzemeleri henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler iş yeri önünde duran kamyona sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle iş yerinde maddi hasar oluşurken, alevlerin sıçradığı kamyon yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebinin yapılacak inlemenin ardından belirleneceği öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Sünger Üretimi Yapan İş Yerinde Yangın - Son Dakika

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