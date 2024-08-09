Konya'da sürücü rahatsızlanarak tır refüje çıktı - Son Dakika
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Konya'da sürücü rahatsızlanarak tır refüje çıktı

Konya\'da sürücü rahatsızlanarak tır refüje çıktı

Konya'nın Bozkır ilçesinde sürücüsü direksiyon başında rahatsızlanan bir tır, kontrolü kaybederek refüje çıktı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

09.08.2024 10:50
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Konya'nın Bozkır ilçesinde sürücüsü direksiyon başında rahatsızlanan tır refüje çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Bozkır ilçesinden Konya istikametine seyir halinde olan F.K. idaresindeki 07 BHU 069 plakalı Ford marka tır, sürücünün rahatsızlanarak kontrolü kaybetmesi sonucu Bozkır çevre yolunda refüje çıktı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği tır sürücüsü ambulansla Bozkır Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da sürücü rahatsızlanarak tır refüje çıktı - Son Dakika

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