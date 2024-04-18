Tartıştığı anneannesini bıçakla yaraladı

Konya'da bir kişi tartıştığı anneannesini bıçaklayarak ağır yaraladı. Yaşlı kadın hastanede tedavi altına alınırken torun ise polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı.
Saat 12.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Ülke Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanda sokak üzerindeki apartmanın 1'inci katında oturan Hasibe E. ile eve gelen torunu Talha Ç. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma başladı.
Tartışma sırasında Talha Ç., anneannesini yanında bulunan bıçak ile vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri ulaştığı adreste şüpheli Talha Ç.'yi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.
Olayda torunu tarafından bıçaklanan Hasibe E. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Hasibe E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, gözaltına alınan torun Talha Ç. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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