Konya\'da Torunu Tarafından Kafası Duvara Vurulan Anneanne Hayatını Kaybetti

Konya'da torunu tarafından kafası duvara vurularak ağır yaralanan 84 yaşındaki anneanne, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli olarak gözaltına alınan torunun ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Olay, dün saat 12.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Ülke Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 1. katında oturan 84 yaşındaki Sahure Dudu Bahçeci'nin yanına 1 ay önce yurt dışında yaşayan torunu Talha Ç. geldi. Anneannesinin yanında kalan Talha Ç. ile anneannesi arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında Talha Ç., önce evde bulunan teyzesinin dişini kırdı, daha sonra anneannesine yanında bulunan bıçak ile saldırdı ve yaşlı kadının kafasını duvara vurarak yaraladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, ulaştığı adreste şüpheli Talha Ç.'yi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Olayda torunu tarafından başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Sahure Dudu Bahçeci ile kızı Hasibe E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Sahure Dudu Bahçeci, sabah saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Polis ekiplerince gözaltına alınan Talha Ç.'nin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA
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