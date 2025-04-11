Konya\'da Trajik Olay: Eşini Vurup İntihar Etti

Konya'da bir kişi tartıştığı eşini av tüfeği ile vurup öldürdükten sonra intihar etti.

Olay, saat 16.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sille Ak Mahallesi Elmabahçe Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 2 katlı binada yaşayan İbrahim Urgun (58), eşi Nazmiye Urgun (52) ile tartıştıktan sonra evde bulunan av tüfeği ile Nazmiye Urgun'u vurdu. İbrahim Urgun ardından aynı tüfekle intihar etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk incelemesinde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından çiftin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA