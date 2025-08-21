Konya'da Tüp Patlaması: 2 Yaralı - Son Dakika
Konya'da Tüp Patlaması: 2 Yaralı

Konya'da Tüp Patlaması: 2 Yaralı
21.08.2025 01:39
Konya'da bir evin bodrum katındaki atölyede tüp patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Konya'da 2 katlı evin bodrum katında bulunan atölyede, tüp patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Hatıp Mahallesi Refik Sokak üzerinde bulunan 2 katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin bodrum katında bulunan atölyede Murat Ö. ve henüz ismi öğrenilemeyen arkadaşı oturmaya başladı. Bu sırada atölyede bulunan tüp patladı. Patlama sesi sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri atölyede çıkan küçük çaplı yangını söndürürken, sağlık ekipleri Murat Ö. ile arkadaşına müdahale etti. Yaralanan iki arkadaş olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı. Patlamanın nedeni yapılacak inceleme sonrası netlik kazanacak. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - KONYA

23:18
İsrail’in Gazze’ye hava saldırıları sürüyor: 1 günde 61 Filistinli can verdi
İsrail'in Gazze'ye hava saldırıları sürüyor: 1 günde 61 Filistinli can verdi
20:05
İstanbul’da 3.2 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde deprem
