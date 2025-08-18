Konya\'daki Viraj Kazaları Esnafı Tedirgin Ediyor

Konya'da bir caddede bulunan virajda meydana gelen kazalar yol kenarındaki esnafı tedirgin ediyor. Hızlı gelip virajı alamayan sürücülerin dükkanların önünde sebep olduğu kazalar güvenlik kamerasına yansırken, dükkanın önünde oturamadıklarını belirten esnaf tedbir alınmasını istiyor.

Konya'nın merkez Karatay ilçesi Keçeciler Mahallesi Ali Ulvi Karaca Caddesi üzerinde bulunan bir virajda meydana gelen kazalar vatandaşları tedirgin ediyor. Virajda çoğunluğu maddi hasarlı olmak üzere, yaralamalı ve ölümlü kazalar yaşandığını belirten vatandaşlar, yetkililerden yardım talep ediyor. Keçeciler Mahallesi Muhtarı Numan Tekeli, "Bizim buradaki sıkıntımız ilerdeki viraj ve bu caddede yeşil dalga var. Oradan gelen araçlar ilerde Keçeciler Kavşağındaki trafik ışıklarına takılmamak için hızlı geliyor. Hızlı gelince de virajı alamıyorlar. Virajı alamayınca buradaki dükkanlara, araçlara, ağaçlara giriyor. Bunlara şahidiz, burada günaşırı trafik kazası oluyor. Kaldırımdaki yayaların bile burada can güvenliği yok" dedi.

Cadde kenarında iş yeri olan esnaflardan Ebuzer Maşalı ise, "Buradaki virajdan dolayı çok zarar gördük. Gerek mal gerek can noktasında burada bir vatandaşımız hayatını kaybetti. İki kere aracıma çarptılar. Ortalama her hafta burada kaza oluyor. Burada yürümeye bile korkuyoruz. Yayaların ciddi anlamda can güvenliği tehlikede. Bir çözüm yolu bulunmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

Esnaf Keskin Honça da, "Buraya bir önlem alınması lazım. Bütün yetkililere sesleniyoruz. Çocuğumuz giderken korkuyoruz, başına bir şey gelir diye. Kendi dükkanımızın önüne araba koyamıyoruz. Buraya bir çare bulunması lazım" ifadelerini kullandı.

Esnaf Orhan Topak ise, "Hepimizin çocuğu var, hepimiz esnafız burada. Kapının önünde oturamıyoruz. Gece, gündüz her an bir şey olacak gibi yaşıyoruz. Yetkiler gerekeni yaparsa daha sağlıklı daha mutlu yaşam alanı oluşur" diye konuştu.

Esnaf Muhammet Gündüz ise, "Virajdan dolayı kaza oluyor. Buradaki esnaf arkadaşların hepsi bu konudan tedirgin. Buraya bir önlem alınmasını rica ediyoruz" dedi. - KONYA