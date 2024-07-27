Konya Ereğli'de Otomobil Şarampole Uçtu: 2 Yaralı

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Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole uçması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ereğli ilçesi Adana Çevre Yolu üzeri Gazinolar Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.K. idaresindeki 35 AV 9477 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA