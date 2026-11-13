Konya Karatay\'da motosikletin belediye otobüsüne çarpması sonucu 1 kişi yaralandı

Konya Karatay'da motosikletin belediye otobüsüne çarpması sonucu 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya'nın Karatay ilçesinde plakasız motosikletin belediye otobüsüne yandan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Durumunun ciddi olduğu belirtilen yaralı, ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı; kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Konya'da motosikletin belediye otobüsü ile çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza, merkez Karatay ilçesi Karaaslan Mahallesi Kanal Caddesi ile Şelale Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.A. idaresindeki plakasız motosiklet, belediye otobüsüne yandan çarptı. Kazada D.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ve durumunun ciddi olduğu belirtilen yaralı, ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İHA
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